Новые правила прохождения ВВК: что изменилось для "ограниченно пригодных"

С 4 мая военные и военнообязанные будут проходить ВВК по новым правилам. И среди основных новаций — отмена категории "ограниченно пригодный".

Статус "ограниченно пригодных" убрали еще в марте в изменениях в законы о правах военных и полицейских на соцзащиту. Но до сих пор было неизвестно, как оценивать состояние здоровья людей, ранее отнесенных к такой категории.

Все нюансы объясняет BBC.

Отныне в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (в случае дополнительных медицинских обследований), и решения ВВК должны выдавать человеку под подпись на руки. Раньше это было возможно, но не обязательно.

Установлены сроки действий решений ВВК: 5 лет в мирные времена и год – в военные.

Также уменьшили коррупционные риски, считает Владимир Куля из адвокатского объединения "Актум". Теперь, если человека признают непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВВК выше по статусу. Раньше для признания непригодности было достаточно заключения из одной ВВК.

Теперь в приказе прямо указывается, что в случае проблем с медицинским заключением (например, он признан недействительным), на контрольную ВВК человека отправят в другое заведение. Это тоже должно было бы минимизировать коррупционные риски.

Появилась возможность подавать документы на ВВК в электронной форме.

"Иногда военным приходилось возить тяжелые папки с документами в своем рюкзаке, а теперь это не нужно", — говорит Владимир Куля.

В то же время, чтобы оспорить решение комиссии, мужчина теперь должен предоставить ВВК или оригиналы медицинских документов или заверенные копии.

Но дело в том, говорит юрист Анжела Василевская, что нотариусы не заверяют медицинские документы. Это означает, что человек должен или "прощаться с оригиналом" своего документа или делать копии этих документов в выдавшей их больнице.

Приказ говорит, что медицинские записи и выводы должны быть в электронных реестрах здравоохранения – например, в кабинете Helsi.

"Это очень важно, поэтому пациенты должны следить за тем, точно ли врачи внесли в ведомость то, что написали в бумажных документах", — объясняет Василевская.

Новый список болезней

Ранее медики военно-врачебной комиссии не имели новых критериев, по которым могли отнести людей к пригодным или непригодным. Однако в изменениях к приказу 402 эти критерии появились, равно как и обновленный список болезней, с которыми берут или не берут в армию.

Так, по новым правилам, после медосмотра военнообязанные получат один из пяти статусов:

пригодный;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Фактически теперь "пригоден к службе в обеспечении, ТЦК, военных учебных заведениях и учреждениях" – это замена "ограниченно пригодного".

После 4 мая все ограниченно пригодны вынуждены пройти повторную ВВК, где решат, к какой новой категории их отнести.

Для некоторых людей, имеющих серьезные болезни, это может быть неприятным сюрпризом, потому что во многих случаях требования к состоянию здоровья упростились. Например, раньше мужчин с раком в ремиссии признавали ограниченно пригодными, а теперь полностью пригодными.

А с раком нижней губы, раком кожи и злокачественными новообразованиями, которые медленно прогрессируют, возьмут служить в ТЦК или подразделения обеспечения.

Кроме того, ранее ограниченно пригодными признавали людей, имеющих близорукость или дальнозоркость любого глаза более 8 диоптрий, теперь – более 6. То есть в этом случае требования ослабили, говорит Владимир Куля.

Но к остроте зрения требования повысили – теперь непригодным можно стать только с полной слепотой глаза.

Ранее мужчин, которые имели "умеренные" нарушения из-за болезней, признавали ограниченно пригодными, а теперь некоторые могут получить статус "непригодный".

Полностью обновленный список болезней можно увидеть по ссылке, в поисковой строке ввести диагноз и найти изменения для конкретной болезни.

Юристы также обращают внимание на приложения в приказах. Там есть дополнительные требования к здоровью в разных видах войск – например, для десантников, морской пехоты. В новом приказе можно найти болезни, с которыми человека признают пригодным, но все же он не подходит к службе, например, в ДШВ.

Правозащитники также обращают внимание, что ВВК работает по устаревшим принципам – медики не составляют общую картину о здоровье человека. То есть, определяют основной диагноз, а другие нарушения не учитывают. В новом приказе ВВК появилось много современных терминов и новаций, но принцип, что болезни не суммируют, все же не изменился.

В старом приказе о ВВК у некоторых диагнозов была приписка, что "ограниченная пригодность определяется индивидуально".

"Многие мужчины возлагали свои надежды на этот пункт, — говорит адвокат Владимир Куля, — но на самом деле на практике никогда ничего не определялось индивидуально, то предложение только путало и в новом приказе его убрали".

Стало лучше или хуже

Новый приказ решил некоторые проблемы, говорят юристы. К примеру, теперь ВВК может постановить временно освободить человека от военных обязанностей. Раньше это тоже делали, но на практике человек должен был дождаться, пока решения ВВК утвердят, и в этот период быть в воинской части.

"У меня был клиент с полностью разбитым коленом, он едва ходил, а его часть была на востоке – добираться туда было почти нереально физически. Но ВВК долго не утверждали. Если в течение трех дней не возвращаешься – это СОЧ (самовольное оставление части, то есть криминальная ответственность – ред.)", — объясняет адвокат Владимир Куля.

Сейчас этот вопрос решили – человеку дают 30 дней увольнения, пока он ждет утверждения решения ВВК.

К положительным изменениям можно отнести также то, что разработали, как проверять и отменять предыдущие выводы ВВК. Для тех, кто купил справку о непригодности, но на самом деле здоров, это "изменения в худшую сторону", говорит Анжела Василевская, но "в целом это правильное решение вопроса".

В новом приказе также утверждают принципы деятельности ВВК, чего раньше не было. Впрочем, иногда эти принципы противоречат сами себе, говорит Владимир Куля.

Согласно приказу, одним из "определяющих" принципов ВЛК является непредвзятость, добропорядочность, но в то же время к добропорядочному поведению относится "приоритет служебных интересов", а это "абсолютная преданность" государству.

"Фактически, если сверху придет команда никому не давать ограничения по службе по состоянию здоровья, то этот приоритет несет определенный риск. Но вместе с тем прописывают принцип верховенства права. Это немного противоречит друг другу", — считает адвокат.

Поэтому, по мнению юристов, некоторые проблемы приказ решил, что в некоторых местах ужесточился, "но к идеалу еще нужно идти".

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