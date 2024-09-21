Новые правила проверки военно-учетных документов: Лубинец объяснил, что изменилось (инфографика)

Проверка военно-учетных документов может проводиться для мужчин от 18 до 60 лет представителями органов охраны государственной границы, ТЦК и СП или полицейскими.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об изменениях в законодательстве по мобилизации, в частности, о проверке военно-учетных документов

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.

"Завершающая публикация по изменениям в законодательство о мобилизации будет касаться новшеств по проверке военно-учетных документов", – отметил омбудсмен.

Согласно инфографике, обнародованной Лубинцом, проверка военно-учетных документов может проводиться для мужчин от 18 до 60 лет представителями органов охраны государственной границы, ТЦК и СП или полицейскими.

Как ТЦК будет проверять документы у военнообязанных

Кроме того, лицо, осуществляющее проверку военно-учетных документов обязано назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а также показать служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки вместе с документом, удостоверяющим личность.

Как ТЦК будет проверять документы у военнообязанных

При вручении повестки проверяется принадлежность гражданина к воинской обязанности, сверяются его персональные данные и данные военно-учетного документа с данными ЕГРПОУ.

В случае выявления нарушений правил военного учета старший группы оповещения приглашает гражданина в ТЦК и СП для взятия на военный учет, прохождения медицинского уточнения данных, оформления и вручения повестки.

Как ТЦК будет проверять документы у военнообязанных

В случае отказа гражданина от получения повестки, уполномоченный представитель составляет акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения.

В случае отказа преследовать в ТЦК и СП полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в ближайший ТЦК и СП.

Как ТЦК будет проверять документы у военнообязанных

Также Лубинец рассказал об особенностях проверки военно-учетных документов.

Как ТЦК будет проверять документы у военнообязанных

Инфографика: Омбудсмен Дмитрий Лубинец

"Обращаю внимание на возможные изменения в законодательстве, поэтому для принятия решений рекомендую обращаться в актуальную редакцию нормативно-правовых актов", – подытожил он.

Напомним, во Львовской области произошел конфликт с участием патрульных полиции и ТЦК.

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