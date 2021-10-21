Новые правила путешествий по железной дороге: сколько пассажиров не пустили к поездам

К некоторым пассажиров пришлось дважды вызывать полицию.

С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между областями всеми видами транспорта. В "Укрзализныце" сообщили, что за первую половину суток 21 октября не допустили к поездке 18 пассажиров, которые не имели надлежащих документов. Речь идет о сертификате о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины, либо отрицательный тест.

Об этом сообщает прес-служба компании.

В частности, из-за отсутствия "ковидного" документа не допустили пассажиров к поездам:

в № 18 Ужгород — Харьков — 5 пассажиров

К № 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;

К № 252 Николаев — Харьков — 3 пассажира;

К № 150 Ворохта — Полтава — 2 пассажира;

К № 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;

К № 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

К некоторым пассажирам пришлось дважды вызывать представителей Нацполиции.

Напомним, от 21 октября для путешествий между областями всеми видами транспорта необходимы "ковидни" документы. Теперь, кроме билета, пассажиру нужно иметь COVID-сертификат или ПЦР-тест, или справку о антитела. Для каждой зоны карантина необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

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