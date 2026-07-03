Новые правила в действии: украинские беженцы в Польше оказались на грани выселения

Правительство Польши ввело новые правила проживания для украинцев / © ТСН

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В Польше вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев, что означает, что тысячи людей могут потерять бесплатное жилье.

Об этом пишет The Telegraph.

Наибольшее новшество может ударить по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям, которые не могут работать и обеспечивать себя самостоятельно.

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Новые требования объясняют желанием сократить расходы по поддержке украинских беженцев. По оценкам, польские налогоплательщики уже потратили на эти нужды около 40 миллиардов злотых.

Однако некоторые эксперты считают, что решение было принято не только по экономическим причинам. На фоне споров между Варшавой и Киевом по аграрной политике, историческим вопросам и евроинтеграции Украины отношение к украинским беженцам в части польского общества стало менее благосклонным.

Изменения в Польше для украинцев — последние новости

С 1 июля в Польше вступит в силу новая норма, радикально сужающая круг украинцев, имеющих право на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения. Под ограничения попали категории, которые ранее считались уязвимыми и имели льготы — в частности, матери с детьми старше одного года и пожилые люди с польской пенсией. Смена является частью последовательного сокращения социальных гарантий для украинцев, начатого еще с прошлого года.

Это изменение — продолжение более широкого процесса. С 5 марта 2026 года Польша прекратила действие специального закона, принятого в 2022 году для граждан Украины после начала полномасштабной войны. До 30 июня действовал переходный период, во время которого воевода мог позволить оставаться в центре размещения всем, кто там проживал, чтобы дать людям время закончить учебный год и найти постоянное жилье.

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После 30 июня 2026 года лица, не относящиеся к уязвимым группам, потеряли право на бесплатное проживание в этих центрах.

Параллельно с сокращением доступа к жилью украинцы, лишенные статуса UKR, лишаются ключевых привилегий: право на бесплатную медицинскую помощь, социальные выплаты и возможность легально работать без дополнительных разрешений.

Все украинские в Польше, получившие PESEL на основании документов без действующего загранпаспорта, должны актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года. Игнорирование этой процедуры приведет к автоматической потере статуса UKR и соответствующих социальных прав.

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