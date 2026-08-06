Новые правила: в "Укрпочте" потребуют налоговый номер от клиентов

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Для оформления наложенной платы за почтовые отправления клиенты должны будут указывать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика независимо от суммы сделки.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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По его словам, если сумма сделки не превышает 5 тысяч грн, оператор будет записывать налоговый номер со слов клиента без необходимости предъявлять подтверждающие документы.

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В случае если сумма превышает 5 тысяч грн, клиент должен предоставить документ, подтверждающий РНОКПП.

Смелянский подчеркнул, что такие требования распространяются на всех почтовых операторов, а не только на «Укрпочту».

В то же время он отметил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно проверять достоверность налогового номера, если он был уведомлен без документального подтверждения.

Напомним, с 1 августа при оплате коммунальных и других услуг в отделениях «Укрпочты» на бумажных чеках будут печатать персональные данные плательщика. Такие изменения введены в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

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В «Укрпочте» отметили, что такие требования предусмотрены постановлениями Правления НБУ №163 от 29 июля 2022 года и №103 от 25 сентября 2018 года (с изменениями). Их обязаны выполнять все поставщики финансовых услуг, в том числе банки и почтовые операторы.

В то же время в компании заявили, что не поддерживают такое решение, поскольку считают его противоречащим международным стандартам защиты персональных данных. «Укрпочта» уже обратилась в Национальный банк, правительство, Верховную Раду и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека с призывом пересмотреть соответствующие требования. Однако до внесения изменений оператор обязан выполнять их.

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