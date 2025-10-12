Новые правила въезда в ЕС уже с 12 октября: что нужно знать украинцам, планируя поездки в страны Евросоюза

Реклама

О новых правилах пересечения границ стран ЕС в Еврокомиссии начали говорить еще с 2016 года. Но только в декабре 2024 года блок официально ввел постепенное начало работы новой системы EES — Entry/Exit System — «Систему въезда/выезда».

Новые правила распространяются на всех граждан третьих стран, независимо от действия безвизового режима. Поэтому и украинцам, которые планируют краткосрочные путешествия — до 90 дней в рамках разрешенного безвизом 180-дневного периода — до 29 стран-членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону (плюс Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна — всего 29 государств), нужно знать о новых правилах и данных на границу.

Что предполагает новая система въезда/выезда EES? Какие дополнительные документы и данные украинцы должны иметь, планируя поездки в Евросоюз? Но приведут ли эти новые правила в очереди на границах? Читайте в материале ТСН.ua.

Почему была введена новая система въезда/выезда EES? Еврокомиссия отмечает, что внедрение новой системы поможет предотвратить нелегальную миграцию, мошенничество с документами и идентификацию лиц, более эффективно выявлять тех, кто превышает 90-дневный срок пребывания в странах ЕС и Шенгенской зоны, а также упростит и автоматизирует процедуру пересечения границы — штампов.

«EES постепенно заменит паспортные штампы на цифровую систему, которая фиксирует въезд и выезд путешественников, что ускорит пограничные проверки (в будущем — Ред.) и поможет персоналу работать эффективнее», — отмечается на сайте Еврокомиссии по объяснению нововведений системы EES.

Что же изменится на границе? Сразу отметим, что не все пропускные пункты ЕС перейдут на систему EES от 12 октября. Новые правила будут введены постепенно до 10 апреля 2026 года. Итак, какие дополнительные данные украинцам нужно будет предоставить при первом после введения системы EES въезде в страны ЕС уже с воскресенья, 12 октября:

четыре отпечатка пальцев;

изображение (фото) лицо.

Как это будет происходить? Сбор биометрических данных будет производить непосредственно сотрудник пограничной службы на паспортном контроле. Также владельцы биометрических паспортов смогут сделать это самостоятельно у специальных автоматов или терминалов, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные.

Однако не все пропускные пункты будут оборудованы соответствующей техникой уже с 12 октября. Поэтому в Государственной пограничной службе Украины призвали граждан Украины, планирующих поездки в страны ЕС, учитывать эти изменения.

«При первом въезде в Шенгенскую зону, после запуска EES, лицо будет проходить расширенную регистрацию, которая будет включать сбор биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев. При последующих пересечениях границы процесс будет упрощен и ускорен, поскольку биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией. Система будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда/выезда», — добавили в ГНСУ.

Следует помнить, что внедрение системы EES не заменяет «классические» требования к краткосрочным поездкам в страны ЕС и Шенгенскую зону. С собой по-прежнему дополнительно к биометрическому или обычному паспорту с визой, нужно иметь медицинское страхование, подтверждение цели поездки (бронирование жилья, билеты, приглашение на мероприятие и т.п.) и наличие определенной суммы денег (для каждой страны сумма разная, например для Польши и Германии — это минимум 23 и 45 евро в день соответственно).

На кого не распространяются новейшие правила? Департамент консульской службы МИД Украины информирует, что регистрации в EES не подлежат:

лица, имеющие статус временной защиты в ЕС;

владельцы вида на жительство в странах ЕС;

владельцы долгосрочных виз одной из стран ЕС.

Для лиц этих трех категорий на границе будет отдельная очередь. В МИД Украины также напоминают, что собранные биометрические и другие сведения будут храниться в течение трех лет после въезда в ЕС по новой системе EES.

Что дальше? EES — это подготовка Евросоюза к внедрению еще одной системы — ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий). О ней тоже очень давно и много говорят в ЕС, однако все никак не введут. По последней информации из Еврокомиссии, запуск отложен на конец 2026 года, но это еще неточно.

ETIAS — это автоматизированная система предварительных онлайн-разрешений, которую ЕС будет внедрять для граждан третьих стран для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенскую зону. Планируя поездку, путешественнику нужно будет заранее зарегистрироваться в системе ETIAS, оплатив 20 евро. Полученное разрешение на путешествие будет действительным в течение трех лет.