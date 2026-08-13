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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Новые правила военного учета: какие данные теперь можно изменить онлайн

Работодатели могут передавать военно-учетные данные работников через «Дію».

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Новые правила военного учета: какие данные теперь можно изменить онлайн

Военный учет переходит онлайн

Украинские работодатели получили возможность передавать и актуализировать отдельные военно-учетные данные работников онлайн через портал «Дія». Это должно упростить взаимодействие бизнеса с системой военного учета при мобилизации в Украине и уменьшить количество бумажных документов.

О новом механизме сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие данные можно передать через «Дія»

Онлайн работодатели могут сообщать об изменениях, связанных с военным учетом работников, в частности:

  • принятие человека на работу или его увольнение;

  • смену фамилии;

  • смену места жительства.

Для представления информации руководителю предприятия или уполномоченному представителю следует авторизироваться на портале Действие, внести необходимые сведения и наложить электронную подпись.

Если данные передали через портал, подавать аналогичные документы на бумаге не нужно.

Когда информация появится в реестре

Сведения о принятии работника на работу или его увольнении после проверки должны попасть в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в течение 72 часов.

Работодателям теперь не нужно дублировать часть информации в бумажной форме.

Ожидается, что цифровой формат также снизит объем ручной работы для предприятий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки и поможет сократить количество ошибок в военно-учетных данных.

Напомним, ранее речь шла о том, что мужчины в возрасте 23-24 лет в Украине попали в настоящую «серую зону» законодательства. После 22 лет они теряют право на возрастное исключение для выезда за границу, но из-за статуса призывника большинство из них до сих пор не могут получить экономическое бронирование.

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