Новые правила возле границы: в Украине ввели специальный режим на расстоянии 1 км

Граница Украины / © Госпогранслужба Украины

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В Украине вступил в силу специальный пограничный режим на земельных участках шириной один километр вдоль государственной границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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В ГПСУ отметили, что соответствующее постановление Кабинета министров Украины № 1049, принятое 17 августа 2026 года, уже вступило в силу, а органы охраны государственной границы приступили к внедрению предусмотренных им норм.

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«На период действия военного положения на земельных участках шириной 1 километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь устанавливается специальный пограничный режим», — сообщили в Госпогранслужбе.

Почему ввели специальный режим

В ведомстве пояснили, что это решение связано с необходимостью укрепить обороноспособность Украины в условиях российской агрессии.

В числе рисков отдельно отмечено возможное использование территории Беларуси для дестабилизации ситуации в приграничных областях, ведения разведывательно-подрывной деятельности и создания угроз национальным интересам Украины.

Что запрещено в километровой полосе

Специальный режим предусматривает ограничение доступа к километровой полосе вдоль границы. В частности, на этой территории запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц.

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Также ограничивается проведение работ, не связанных непосредственно с отражением вооруженной агрессии против Украины, обороной или охраной государственной границы.

В ГПСУ подчеркнули, что установленные правила распространяются на «все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы Украины».

Как долго будет действовать запрет

В пограничной службе особо подчеркнули временный характер новых ограничений.

«Предложенные ограничения носят временный характер и будут действовать исключительно в течение периода действия правового режима военного положения», — отметили в ведомстве.

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В ГПСУ отметили, что введение специального режима также направлено на снижение опасности для гражданского населения и минимизацию рисков несанкционированного пребывания людей непосредственно у государственной границы.

Напомним, на территории Беларуси зафиксировано присутствие подразделений 101-й ракетной бригады Вооруженных сил России, оснащенных комплексами «Орешник». В разведке прокомментировали уровень непосредственной военной угрозы для Украины с этого направления.

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