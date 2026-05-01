Новые правила возврата билетов на поезда: что изменила "Укрзализныця"

Со 2 мая «Укрзализныця» внедряет новые правила возврата билетов. Это касается исключительно проездных документов на сообщение по Украине.

О нововведениях сообщили в «Укрзализныце»

Изменится процент стоимости билета, который подлежит возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления — тем большую долю стоимости будет удержано.

При этом для военнослужащих Сил обороны Украины, покупающих билеты через Армия+, никаких ограничений не запланировано: будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до графиковой отправки поезда. Возврат билетов, приобретенных в Армия+, осуществляется онлайн в приложении.

Для всех остальных категорий пассажиров по новым правилам процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 суток станет следующим:

15-20 дней до рейса — возвращается 100% суммы;

10-14 дней — 95-90% суммы;

9-5 дней — 75%;

4-1 день — 50%;

менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления — только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственно перевозки).

В «Укрзализныце» объяснили, что новая модель дифференцированных условий возврата основывается не на фиксированном «календарном» периоде для реализации проездных документов (20 или 14 дней), а на фактическом, в течение которого билет находился в открытой продаже.

«Именно для этого в модели используется двойная шкала, где учитывается, когда именно была открыта продажа на конкретный поезд и сколько дней осталось до отправления на момент возврата билета», — говорится в разъяснении.

Если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправления, как в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система работает по адаптированной логике. Пассажир получает полный возврат в пределах реально доступного периода открытия продажи, а финансовые ограничения применяются только по мере приближения к дате отправления поезда.

Например, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней:

возврат билета за 10 дней до отправления предусматривает возврат 95% стоимости;

за 5-9 дней до отправления — 75% стоимости;

за 1-4 дня — 50% стоимости;

за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

В «Укрзализныце» отметили, что такое нововведение должно стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после изменения планов, что, в свою очередь, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит эффективнее управлять подвижным составом.

«Свободные места ранее будут возвращаться в свободную продажу и станут доступными для других пассажиров», — отметили железнодорожники.

В «Укрзализныце» также называют новые правила возврата еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой.

«Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих расходов на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов», — подытожили железнодорожники.

Напомним, ранее «Укрзализныця» изменила алгоритм эвакуации пассажиров во время воздушных атак.Теперь поезда будут останавливать только в случае подтвержденной угрозы в радиусе 50 км.

