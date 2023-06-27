Новые правила вручения повесток в Украине: представители ТЦК работают с нагрудными камерами

Повестки под видеозапись вручают, в частности, в Чернигове.

Нагрудные камеры теперь носят военнослужащие Черниговского территориального центра комплектования и соцподдержки. Они одними из первых в Украине выходят на ежедневные патрулирования с бодикамерами, чтобы фиксировать процесс вручения повесток.

Об этом говорится в видео "Киев 24".

На видео записывают все, что происходит во время дежурства, что должно предотвратить любые конфликтные ситуации.

Утром военнослужащим проводят инструктаж, сотрудники ТЦК получают бодикамеры и отправляются на патрулирование. Они должны проверять всех возможных призывников.

"Встали ли они на военный учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку", — объясняет представитель Черниговского ТЦК.

Военнообязанным вручают учетную повестку, которая не означает призыва в армию, а только приглашение в ТЦК стать на учет или уточнить свои данные для прохождения ВЛК.

"Вручение боевой повестки – это, когда уже человек прошел медкомиссию, мы его изучили по морально-психологическим качествам, предложили ту или иную воинскую часть и знаем, куда мы ее выберем", – пояснил начальник Черниговского ТЦК и СП Олег Гончарук.

Если человек не возникает по боевой повестке, наступает уголовная ответственность.

"Граждане, не явившиеся в ТЦК, подлежат административной ответственности", — добавил Гончарук.

Следует знать, что во время военного положения и общей мобилизации вручать повестки можно не только по месту жительства, но и в любых общественных местах.

Видеокамера, с которой выходят на патрулирование военнослужащие ТЦК, фиксирует все, что происходит во время разговоров с военнослужащими.

Во время общей мобилизации в Украине происходят случаи, когда военнообязанным вручаютповестки прямо на улице и принудительно доставляют в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии или уточнения данных. Адвокат объяснил, если вам выдали повестку, формально то, что указано в повестке, вы должны сделать: явиться в ТЦК и выполнить указанные там требования.

Напомним, юристы рассказали, законно ли вручать повестку из-за родственников.

Читайте также: