Новые правила вступления-2026: сколько заявлений можно подать на бюджет и контракт

Вступительная кампания / © УНИАН

Во время вступительной кампании 2026 правила подачи заявлений в заведения высшего образования изменятся. Абитуриентам разрешат подать не более 12 заявлений на поступление вместо 15, как это было раньше. Такие нормы предусмотрены проектом Порядка приема в вузы на 2026 год.

Об этом говорится в проекте Порядка приема в заведения высшего образования на 2026 год, обнародованном МОН.

Подробности

Из общего количества заявлений в пять можно будет направить на обучение за средства государственного бюджета. Остальные семь заявлений поступающие смогут использовать для вступления на контрактную форму обучения на протяжении всей вступительной кампании.

Во время основного этапа подачи заявлений абитуриенты должны определить приоритетность каждой заявки, отражающей уровень заинтересованности во поступлении на конкретную специальность или в определенное учебное заведение.

Самый высокий приоритет будет обозначаться цифрой 1, а самый низкий — 12, если поступающий использует весь доступный лимит заявлений. После представления изменить указанную приоритетность будет невозможно. Все заявления с определенными приоритетами будут участвовать в адресном размещении — в соответствии с избранным источником финансирования, как бюджетным, так и контрактным.

В то же время поступающим следует учесть, что 12 заявлений — это предельное количество. Если все они будут поданы в основной период вступления, воспользоваться возможностью подать заявления на контракт во время дополнительного этапа вступительной кампании 2026 года, который продлится до 15 октября, уже не удастся.

Напомним, в предыдущие годы абитуриенты имели возможность подавать до 15 заявлений на поступление в высшие образования.

Ранее Рада приняла одобренные правила вступительной кампании-2026.

«НМТ будет в 2026 году проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий. Фактически мы сохранили прошлогоднюю модель проведения НМТ. Это понятное и предсказуемое решение в военное время, когда главным остается вопрос безопасности и равенства доступа каждого из участников тестирования, в том числе и за рубежом», — написал председатель парламентского комитета по науке, образованию и инновациям Сергей Бабак.