Новые правила выезда артистов за границу: что изменилось

Постановление вступит в силу после публикации в "Урядовому кур’єрі", ориентировочно с 6 марта.

Кабинет министров обновил процедуру пересечения границы для военнообязанных артистов и работников медиа.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос, передаёт Interfax.

Ранее все обращения на выезд прорабатывало Министерство культуры, однако теперь заявки будут сначала поступать в профильные учреждения — Госкино, Гостелерадиокомпании и т.д. Они будут проверять документы внутри своей компетенции, а уже после этого будут передавать верифицированный пакет в Минкультуры. Такой подход, по словам чиновников, должен ускорить процесс и сделать его более прозрачным.

Также изменена процедура подписания письма-содействия: теперь документ будет подписывать только министр культуры или его заместитель.

Теперь подать документы в Министерство культуры нужно не позднее чем за 15 дней до запланированной даты выезда. Максимальный срок пребывания за границей – 60 календарных дней с момента пересечения границы. В исключительных случаях этот срок может быть продлен.

Также четко определен список документов, необходимых для получения письма-содействия. В них входят:

Официальное приглашение

Военно-учетный документ

Для медийщиков дополнительно необходимы:

Редакционная задача

Командировочный приказ

Если журналисты принимают участие в мероприятиях, связанных с мультимедийной платформой United24, к рассмотрению заявки также будет привлечено Министерство цифровой трансформации.

Одним из важных нововведений является требование отчетности для деятелей искусства, декларирующих благотворительные цели поездки. Если артист выезжал за границу для сбора средств на поддержку Сил обороны Украины, по возвращении он должен отчитаться, в какую именно бригаду и в каком количестве были переданы собранные средства.

Юридические лица, подающие заявки, должны иметь статус критичности. Для физических лиц-предпринимателей действует другое правило: подать заявку могут только те, кто за последние три года был зарегистрирован ФЛП и осуществлял активную деятельность.

Постановление вступит в силу после публикации в "Урядовому кур’єрі", ориентировочно с 6 марта.

Напомним, что с 3 марта деятели искусства не могут выезжать за границу. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) отметило важность внесения изменений в правила пересечения границы, чтобы не допустить использования разрешений для незаконного выезда во время войны.