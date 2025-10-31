- Дата публикации
Новые правила выезда из Украины: какие паспорта теперь недействительны
Временное продление паспортов, введенное в 2022 году, отменено. Теперь все путешествия возможны только по биометрическим документам, действующим до 10 лет.
С 29 октября 2025 г. в Украине вступили в силу новые правила в паспортной сфере. Кабмин отменил продление срока действия загранпаспортов более 10 лет. Теперь «продолженные» документы считаются недействительными для пересечения границы.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Временный порядок продления паспортов был введен в феврале 2022 года, когда из-за полномасштабного вторжения РФ вышла из строя паспортная система.
Это было вынужденное решение, позволяющее оформлять документы во время войны. Теперь, когда система полностью восстановлена, государство возвращается к международным стандартам.
Новые требования к загранпаспортам
Теперь срок действия паспорта составляет:
для взрослых (от 16 лет) — до 10 лет;
для детей до 16 лет — до 4 лет.
Каждый гражданин должен иметь отдельный загранпаспорт без внесения данных о детях в документы родителей.
Что делать владельцам «продленных» паспортов
Граждане, которые находятся за границей и не могут пересечь границу ЕС из-за «продолженного» паспорта, должны обратиться в посольство или консульство Украины. Там можно получить удостоверение личности на возвращение в Украину.
Документ оформляется в день обращения. Для детей до 16 лет он бесплатный, для взрослых — согласно тарифам консульского сбора.
Украинцам, которые не могут въехать в страны ЕС, советуют обратиться в ЦНАП, миграционную службу или ГП «Документ» для оформления нового биометрического паспорта.
В МИД напомнили, что согласно нормам ICAO (Международная организация гражданской авиации) большинство стран мира принимают только документы со сроком действия до 10 лет.
Авиаперевозчики также имеют право не пускать пассажиров с продленными паспортами на борт.
