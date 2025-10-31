Новые правила выезда из Украины: какие паспорта теперь недействительны

Паспорт Украины / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

С 29 октября 2025 г. в Украине вступили в силу новые правила в паспортной сфере. Кабмин отменил продление срока действия загранпаспортов более 10 лет. Теперь «продолженные» документы считаются недействительными для пересечения границы.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Временный порядок продления паспортов был введен в феврале 2022 года, когда из-за полномасштабного вторжения РФ вышла из строя паспортная система.

Реклама

Это было вынужденное решение, позволяющее оформлять документы во время войны. Теперь, когда система полностью восстановлена, государство возвращается к международным стандартам.

Новые требования к загранпаспортам

Теперь срок действия паспорта составляет:

для взрослых (от 16 лет) — до 10 лет;

для детей до 16 лет — до 4 лет.

Каждый гражданин должен иметь отдельный загранпаспорт без внесения данных о детях в документы родителей.

Что делать владельцам «продленных» паспортов

Граждане, которые находятся за границей и не могут пересечь границу ЕС из-за «продолженного» паспорта, должны обратиться в посольство или консульство Украины. Там можно получить удостоверение личности на возвращение в Украину.

Реклама

Документ оформляется в день обращения. Для детей до 16 лет он бесплатный, для взрослых — согласно тарифам консульского сбора.

Украинцам, которые не могут въехать в страны ЕС, советуют обратиться в ЦНАП, миграционную службу или ГП «Документ» для оформления нового биометрического паспорта.

В МИД напомнили, что согласно нормам ICAO (Международная организация гражданской авиации) большинство стран мира принимают только документы со сроком действия до 10 лет.

Авиаперевозчики также имеют право не пускать пассажиров с продленными паспортами на борт.

Реклама

Напомним, с 1 ноября 2025 года в Украине начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочок от мобилизации. Постановлением №560 введена обновленная, упрощенная система, согласно которой более 600 тысяч отсрочок продолжаются автоматически. Основные изменения предполагают передачу приема документов из ТЦК в ЦНАП, использование приложения «Резерв+» как главного инструмента оформления, а также отмена бумажных справок. Теперь подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в «Резерв+».