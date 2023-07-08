Новые праздники и памятные даты в Украине с начала войны: календарь и инфографика изменений

В этом году уже изменилась дата чествования окончания Второй мировой войны в Европе и запланировано изменение даты празднования Рождества.

С 2014 года, когда после аннексии Крыма Россия начала войну в Украине, в нашей стране появилось много новых памятных дат и профессиональных праздников. В этом году, в частности, изменилась дата окончания Второй мировой войны в Европе и запланировано изменение даты празднования Рождества.

В издании "Слово і діло" опубликовали инфографику изменений и соответствующий календарь.

Еще в 2014-2015 годах в Украине было введено несколько памятных дат, связанных с Революцией Достоинства, российской агрессией и аннексией Крыма:

20 февраля отмечают День Героев Небесной Сотни;

26 февраля – День сопротивления оккупации Крыма

18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа;

21 ноября – День Достоинства и Свободы.

За время войны было введено несколько профессиональных праздников для военных:

День внешней разведки (24 января), День украинского добровольца (14 марта), День Национальной гвардии (26 марта), День пограничника (30 апреля), День пехоты (6 мая), День резервиста (18 мая), День морской пехоты (23 мая), День Государственной службы специальной связи и защиты информации (25 мая), День Военно-Морских сил ВСУ (первое воскресенье июля), День Сил специальных операций (29 июля), День военной разведки (7 сентября), День территориальной обороны (первое воскресенье октября), День сержанта ВСУ (18 ноября), День Десантно-штурмовых войск (21 ноября).

Праздники и памятные даты, введенные в Украине с 2014 года / Фото: Слово і діло

После полномасштабного вторжения Украина объявила о другой концепции в честь окончания Второй мировой войны, утвердив 8 мая как День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая как День Европы.



Еще с 2017 года 25 декабря, когда христиане в большинстве стран мира отмечают Рождество, в Украине объявлено выходным днем так же, как 7 января. В этом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь утвердили переход на новый календарь, поэтому президент Владимир Зеленский предложил закрепить дату 25 декабря на законодательном уровне и отменить выходной 7 января. Кроме того, согласно смене церковного календаря, День защитников и защитниц Украины, приуроченный к празднику Покрова, предлагается перенести с 14 октября на 1 октября, а День Украинской Государственности, приуроченный ко дню крещения Киевской Руси, с 28 на 15 июля.

Новые даты праздников и памятных дней в Украине / Фото: Слово і діло

Напомним, в конце июня 2023 нрда президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить даты празднования трех праздников, в частности Рождества.

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