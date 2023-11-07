Новые предложения Домашнего Интернета и линейки ВСЕ ВМЕСТЕ от Киевстар

В Киевстаре появились новые пакеты для пользования Домашним Интернетом с гигабитной скоростью, скидками на первые месяцы пользования, а еще новые тарифы ВСЕ ВМЕСТЕ и бесплатный пакет для использования платформой Киевстар ТВ.

Теперь пользователям Домашнего Интернета доступен новый тариф «Дом», в который уже входит Интернет со скоростью 1Гбит/с*. Предложение предусматривает скидку на первые 3 месяца пользования.

Интернет с гигабитной скоростью доступен и в новом тарифе ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь.

Для абонентов, выбирающих линейку ВСЕ ВМЕСТЕ, появились новые предложения: ВСЕ ВМЕСТЕ Сила, ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага, ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь. Эти тарифы позволяют пользоваться сразу тремя услугами с существенной скидкой: мобильной связью, Домашним Интернетом и платформой кино и телевидения Киевстар ТВ.

Что предполагают:

ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага включает: Домашний Интернет, имеющий скорость до 100 Мбит/с, 50 ГБ на пользование мобильным интернетом, то есть вдвое больше, чем в предыдущем подобном тарифе, а еще – Киевстар ТВ с пакетом Семейный и ежемесячная Суперсила по выбору;

включает: Домашний Интернет, имеющий скорость до 100 Мбит/с, 50 ГБ на пользование мобильным интернетом, то есть вдвое больше, чем в предыдущем подобном тарифе, а еще – Киевстар ТВ с пакетом Семейный и ежемесячная Суперсила по выбору; ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь , со скоростным Домашним Интернетом до 1 Гбит/с, безлимитным мобильным интернетом, возможностью пользования платформой «Киевстар ТВ» с пакетом Премиум HD, предусматривающим доступ к 370 ТБ каналам, 20 000 фильмов, мультфильмов, сериалов, шоу, а также Суперсилой по выбору.

, со скоростным Домашним Интернетом до 1 Гбит/с, безлимитным мобильным интернетом, возможностью пользования платформой «Киевстар ТВ» с пакетом Премиум HD, предусматривающим доступ к 370 ТБ каналам, 20 000 фильмов, мультфильмов, сериалов, шоу, а также Суперсилой по выбору. ВСЕ ВМЕСТЕ Сила с Домашним Интернетом скоростью до 100 Мбит/с, 50 ГБ для мобильного интернета. Дополнительно пользователи этого тарифа смогут пользоваться платформой кино и телевидения «Киевстар ТВ» бесплатно с пакетом « Легкий», включающий доступ к 84 ТВ-каналам и около 1500 фильмов и сериалов в видео библиотеке.

Стоимость тарифов Домашнего Интернета от 150 грн/мес, а стоимость тарифов линейки ВСЕ ВМЕСТЕ – от 200 грн/мес. Ознакомиться с условиями тарифов Домашнего Интернета можно здесь, тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ – по ссылке.

Напомним, что Киевстар предоставляет услуги фиксированного интернета более 1 млн. абонентов в 131 населенном пункте. В этом году компания инвестировала более 200 млн. грн. в подключение сети к дополнительным источникам питания. Это позволит обеспечивать около 700 тыс. пользователей Домашнего Интернета бесперебойной связью даже при отсутствии электроэнергии. Также компания продолжает предоставлять бесплатный интернет для 1164 модульных домиков и 1460 укрытий. Компания продолжает делать это по запросу по электронной почте wifi@kyivstar.net

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За время полномасштабной войны компания предоставила гуманитарную помощь ВСУ, абонентам, обществу на сумму более 1,1 млрд грн. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net