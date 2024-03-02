Новые причины для увольнения и другая продолжительность отпуска: что может измениться в трудовом законодательстве

В Украине могут увеличить перечень причин увольнения работников. Речь также идет о потенциальных изменениях в продолжительности отпуска.

Соответствующие предложения предусмотрены в проекте Трудового кодекса, разработанного Минэнерго, пишет OBOZ.UA.

Что планируют изменить

В частности, среди причин увольнения: мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и т.д. Фактически работодатель сможет увольнять работника без причины. Это называют увольнением из-за "экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".

Условие: сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца или выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть можно сразу выплатить 4 средние зарплаты и уволить за один день», – говорится в материале.

Добавляется, что в случае увольнения из-за боевых действий (например, ракета попала в помещение, уничтожила оборудование и т.п.), предупредить об увольнении нужно через месяц.

В свою очередь, отпуск увеличат с 24 до 28 дней.

Кроме того, в новом законодательстве также будет введено понятие домашней работы: у людей, работающих дома, будут идентичные гарантии, для них будет установлена продолжительность рабочего дня. Однако трудовая книжка станет необязательной, работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять.

Из важных новшеств — в законе будут указаны признаки трудовых отношений:

человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретного объема работ, а работа постоянной

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

Наличие трех таких признаков указывает на то, что между работником и работодателем есть трудовые отношения.

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