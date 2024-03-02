Новые причины для увольнения и другая продолжительность отпуска: что может измениться в трудовом законодательстве

Обсуждается несколько новшеств.
В Украине могут увеличить перечень причин увольнения работников. Речь также идет о потенциальных изменениях в продолжительности отпуска.
Соответствующие предложения предусмотрены в проекте Трудового кодекса, разработанного Минэнерго, пишет OBOZ.UA.
Что планируют изменить
В частности, среди причин увольнения: мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и т.д. Фактически работодатель сможет увольнять работника без причины. Это называют увольнением из-за "экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".
Условие: сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца или выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть можно сразу выплатить 4 средние зарплаты и уволить за один день», – говорится в материале.
Добавляется, что в случае увольнения из-за боевых действий (например, ракета попала в помещение, уничтожила оборудование и т.п.), предупредить об увольнении нужно через месяц.
В свою очередь, отпуск увеличат с 24 до 28 дней.
Кроме того, в новом законодательстве также будет введено понятие домашней работы: у людей, работающих дома, будут идентичные гарантии, для них будет установлена продолжительность рабочего дня. Однако трудовая книжка станет необязательной, работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять.
Из важных новшеств — в законе будут указаны признаки трудовых отношений:
- человек лично выполняет работу;
- работа выполняется под контролем работодателя;
- не установлен конкретного объема работ, а работа постоянной
- человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;
- рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);
- систематическая выплата заработной платы;
- установленный рабочий график;
- возмещение расходов, связанных с выполнением работы.
Наличие трех таких признаков указывает на то, что между работником и работодателем есть трудовые отношения.
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