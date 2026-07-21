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- Украина
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Новые приговоры по делам Майдана: как суд наказал экс-командира "Беркута", подельников и "титушек"
Осужденные провели незаконные задержания и фальсифицировали документы против 22 граждан, за что получили суровые наказания.
Оболонский райсуд Киева вынес приговоры шести лицам, которые в январе 2014 года принимали участие в разгоне протестующих Революции Достоинства. Экс-командир киевского «Беркута» и его сообщники получили от 7 до 10 лет заключения за незаконные задержания, насилие и фабрикацию уголовных дел.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Суд 13 июля вынес обвинительный приговор экс-командиру киевского полка спецподразделения милиции «Беркут», трем экс-сотрудникам правоохранительных органов и двум координаторам так называемых «титушек».
Как установили прокуроры, в январе 2014 года осужденные:
принимали участие в силовом противостоянии участникам протестов,
незаконно задержали 22 участников Революции Достоинства и других граждан,
применяли к людям насилие,
фальсифицировали материалы, чтобы в дальнейшем привлечь людей к уголовной ответственности.
Экс-глава киевского «Беркута» приговорен к 10 годам заключения. Двое его подчиненных и начальник отдела Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД в Киеве получили по восемь лет за решеткой. Двум координаторам «титушек» назначили по семь лет лишения свободы. Кроме того, экс-правохранителей лишили специальных званий и права работать на должностях в правоохранительных органах.
Суд выяснил, что 23 января 2014 в районе улиц Грушевского и тогдашней Щорса работники милиции действовали совместно с «титушками». Во время незаконных задержаний они использовали физическую силу и спецсредства, пострадавшие получили телесные повреждения, а их имущество было повреждено. Позже на основе сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний потерпевших безосновательно привлекли к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках.
Отмечается, что для экс-командира «Беркута» это уже второй обвинительный приговор за преступления, совершенные во время Революции Достоинства. В декабре 2025 года суд признал его виновным в незаконном задержании и применении насилия к протестующим 20 января 2014 года на улице Лаврской.
Напомним, часть бывших бойцов киевского «Беркута» после Революции Достоинства сбежала в Россию, где получила гражданство и устроилась в Росгвардию, ОМОН, охрану или воюет на оккупированных территориях, как вот Сергей Кусюк, разгонявший московские протесты. Украинское следствие заочно подозревает их в расстрелах Майдана и объявило в розыск, но РФ их не выдает, чем усложняет правосудие, которое в Украине длится годами.