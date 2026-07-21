Новые приговоры по делам Майдана: как суд наказал экс-командира "Беркута", подельников и "титушек"

Разгон милицией Революции Достоинства в Киеве / © ТСН

Реклама

Оболонский райсуд Киева вынес приговоры шести лицам, которые в январе 2014 года принимали участие в разгоне протестующих Революции Достоинства. Экс-командир киевского «Беркута» и его сообщники получили от 7 до 10 лет заключения за незаконные задержания, насилие и фабрикацию уголовных дел.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Суд 13 июля вынес обвинительный приговор экс-командиру киевского полка спецподразделения милиции «Беркут», трем экс-сотрудникам правоохранительных органов и двум координаторам так называемых «титушек».

Реклама

Как установили прокуроры, в январе 2014 года осужденные:

принимали участие в силовом противостоянии участникам протестов,

незаконно задержали 22 участников Революции Достоинства и других граждан,

применяли к людям насилие,

фальсифицировали материалы, чтобы в дальнейшем привлечь людей к уголовной ответственности.

Экс-глава киевского «Беркута» приговорен к 10 годам заключения. Двое его подчиненных и начальник отдела Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД в Киеве получили по восемь лет за решеткой. Двум координаторам «титушек» назначили по семь лет лишения свободы. Кроме того, экс-правохранителей лишили специальных званий и права работать на должностях в правоохранительных органах.

Суд выяснил, что 23 января 2014 в районе улиц Грушевского и тогдашней Щорса работники милиции действовали совместно с «титушками». Во время незаконных задержаний они использовали физическую силу и спецсредства, пострадавшие получили телесные повреждения, а их имущество было повреждено. Позже на основе сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний потерпевших безосновательно привлекли к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках.

Отмечается, что для экс-командира «Беркута» это уже второй обвинительный приговор за преступления, совершенные во время Революции Достоинства. В декабре 2025 года суд признал его виновным в незаконном задержании и применении насилия к протестующим 20 января 2014 года на улице Лаврской.

Реклама

Напомним, часть бывших бойцов киевского «Беркута» после Революции Достоинства сбежала в Россию, где получила гражданство и устроилась в Росгвардию, ОМОН, охрану или воюет на оккупированных территориях, как вот Сергей Кусюк, разгонявший московские протесты. Украинское следствие заочно подозревает их в расстрелах Майдана и объявило в розыск, но РФ их не выдает, чем усложняет правосудие, которое в Украине длится годами.

Новости партнеров