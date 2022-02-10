Новые рабочие места и конкуренция за таланты: Федоров рассказал о преимуществах "Дія.City"

Благодаря "Дія.City" Украина получит до 200 тыс. новых рабочих мест, считает глава Минцифры.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что благодаря проекту "Дія.City" в Украине ожидается увеличение рабочих мест.

Об этом глава Минцифры заявил эксклюзивному интервью ТСН.

По его словам, к 2025 году в Украине может быть рост на 150-200 тыс. новых рабочих мест.

"Это конечно вопрос комплексный, а не только налогов и инструментов венчурного инвестирования, которые заложены в эту правовую систему. Это также вопрос образования. На сегодняшний день ІТ-образование является "узким" местом. Это то, на чем нужно сфокусироваться", — отметил Федоров. .

Изменение направления ІТ-образования

Министр сообщил, что власти намерены изменить направление ІТ-образования. Запланировано 15 конкретных шагов, планирующих реализовать в этом году:

В частности, оплата 50% стоимости обучения для людей, желающих сменить профессию на IT-специальность.

"Так называемые свитчеры — люди, которые никогда не имели ІТ-образования, однако хотят работать в отрасли и зарабатывать деньги. То есть, государство оплатит 50%, чтобы человек получил новые знания", — пояснил Федоров.

Министр признался, что в этой программе будет ограничение по возрасту. Но заверил, что это будет доступная программа для максимального количества украинцев.

Зарплаты

"Если смотреть на уровень заработной платы разных специальностей на сегодняшний день, мы видим, что это $1,5-2 тыс. ", — говорит глава Минцифры.

Федоров обратил внимание, что сегодня у ІТ самые большие зарплаты в стране и работает более 250 тыс. человек. Тем не менее, этой сфере не хватает специалистов.

"Поэтому нужно стимулировать и помогать развивать это направление, потому что это привлечение денег со всего мира в Украину. Смежные сферы тоже начинают зарабатывать: дизайн; юристы и бухгалтеры, обслуживающие ІТ-компании", — пояснил он.

Конкуренция за таланты

Федоров убежден, что Украина должна конкурировать за таланты, которые находятся внутри страны.

"Люди очень быстро меняют место жительства: если ты работаешь в ІТ, сегодня ты живешь в Киеве, а завтра уже переехал туда, где лучше налоги или условия для жизни. Нам нужно бороться не только за то, чтобы люди оставаться, но и за таланты со всего мира, чтобы они приезжали в Украину", — сказал министр.

Глава Минцифры отметил важность создания лучших условий для специалистов — налоговых в первую очередь. Далее он назвал реформу образования, либерализацию миграционных процессов "чтобы можно было легче приехать в Украину работать".

"То есть это комплексное видение, как трансформировать нашу экономику в цифровую", — подытожил Федоров.

Напомним, что в Украине появится проект "Дія City". По словам Владимира Зеленского, "Действие City" сделает Украину привлекательной для ІТ-компаний и стартапов, что поможет нашей стране стать крупнейшим ІТ-хабом Европы.

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