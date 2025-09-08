Новые ракеты ERAM для Украины - почему это "приговор" для российских объектов: эксперт объяснил

Украина получит новые ракеты ERAM

Реклама

Украина в октябре должна получить от США боеприпасы ERAM в двух основных конфигурациях: планирующие бомбы с реактивным двигателем и малогабаритные крылатые ракеты.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко сообщил об этом в эфире Radio NV.

По словам Романенко, оба варианта имеют одинаковую боевую часть весом 227 кг (500 фунтов). Хотя это маленький заряд, его главное преимущество в другом.

Реклама

«Это немного. Но это боеприпас, способный выполнять и проникающее действие. То есть взрываться не на крыше здания, как наши беспилотники. А сначала пробить крышу, влететь в помещение и там взрываться», — пояснил Романенко.

Эксперт подчеркнул, что эти боеприпасы представляют серьезную опасность для всех военных и промышленных объектов РФ, которые окажутся в зоне их поражения.

«Дальность полета крылатых бомб составляет около 260 км, а крылатых ракет — до 400 км», — добавил эксперт.

По его словам, Украина, вероятно, уже в ноябре сможет использовать такие средства.

Реклама

«Если нужно будет уничтожать какую-то нефтеперекачивающую станцию, то там может быть поражено не одно помещение, а весь блок. По всей площади сбросить десяток таких бомб. И после этого восстанавливать будет нечего», — сказал он.

Ранее речь шла о том, что США ускорили производство и поставку Украине новых ракет ERAM. Об этом сообщалось в Aviation Week.

Отметим, что Белый дом одобрил поставки Украине ракет-бомб ERAM, способных уничтожать самолеты, ракеты и корабли на расстоянии до 450 км.