Новые реактивные российские "Шахеды": эксперт объяснил главную угрозу и как уменьшить риски

ППО / © ТСН.ua

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Реактивные беспилотники, которые недавно начала применять Россия, не имеют существенных изменений в боевой нагрузке, однако их скорость и сложность обнаружения представляют серьезную угрозу.

Об этом рассказал бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире Украинского радио

По его словам, новые дроны отличаются от стандартных «Шахедов» только типом двигателя и скоростью. Вероятная полезная нагрузка осталась на уровне около 50 кг, как и базовые электронные компоненты. Остальные характеристики, в частности электроника, остались неизменными.

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«Я думаю, что оно в рамках 50 кг. Электронику и все остальные элементы применяют, как у старых „Шахедов“. Давайте дождемся более тщательного изучения обломков этих „Шахедов“, потому что это нам предоставит информацию об отличиях или характеристиках, на которые мы можем влиять», — отметил Храпчинский.

При этом главная опасность — в малой скорости реакции, которую оставляет реактивный «Шахед». Из-за более высокой скорости полета времени на реагирование становится гораздо меньше. Эксперт подчеркнул, что даже сбитый дрон представляет угрозу для гражданского населения, поэтому во время воздушных тревог критически важно находиться в укрытиях.

«Для общества надо понять, что скорость реакции на реактивный „Шахед“ будет очень мала, поэтому во время воздушных тревог нужно быть в укрытии, потому что даже сбитый „Шахед“ может нести угрозу», — предупредил он.

Еще одна проблема — это системы обнаружения. Храпчинский подчеркнул, что детекция воздушных целей имеет ключевое значение в обеспечении эффективной противовоздушной обороны.

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«Основная угроза — малая скорость реакции и различие в детекции, потому что эту цель нужно выявлять по-другому. Подчеркиваю увеличение именно систем детекции, которые позволили бы нам работать более качественно. В основе возможности качественно работать по воздушным целям лежит детекция воздушных целей — понимание реальной координаты и высоты пролета», — пояснил Храпчинский.

Несмотря на различия в двигателях, и реактивные, и обычные «Шахеды» не являются маневренными — следовательно, траектория их полета является предсказуемой. Именно на этом свойстве можно строить логику их перехвата.

«У нас есть определенный промежуток времени, когда мы можем построить его пролет и понять, в каком месте надо перехватить. Если мы говорим о качественной системе детекции, уже можно немного „закрывать глаза“ относительно скорости средства поражения. Потому что, зная траекторию полета, точку, где он будет через 2-3 минуты, мы понимаем, что в этой точке надо поставить средство, которое сдетонирует во время подлета „Шахеда“», — говорит он.

Храпчинский также отметил необходимость развития системы перехвата, в частности наличия дронов-перехватчиков с реактивной скоростью, которые могут самостоятельно наводиться на цель. По его словам, для эффективного противодействия нужно насыщение сектора, куда заходит дрон, средствами перехвата различного типа — от автоматических турелей до мобильных групп и беспилотных перехватчиков.

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«Должна быть обширная система перехвата воздушных целей. Должны быть разнообразные средства: автоматические турели, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики. Должна быть насыщенность средств перехвата в секторе, куда заходит „Шахед“. Тогда любые изменения со стороны врага приведут к тому, что он не будет понимать, куда ему двигаться, потому что он будет понимать, что сразу будет подвергаться сбиванию», — подчеркнул эксперт.

В завершение Храпчинский добавил, что такая оборона — дорогая, но необходимая инвестиция в сохранение жизней и достижение стратегического паритета с врагом.

«Да, это дорого, но в любом случае это цена нашего паритета», — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что ТСН.ua выяснил, чем опасны реактивные дроны «Шахед», которые начала применять Россияи смогут ли они добраться до западных регионов Украины.

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