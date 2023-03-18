Новые санкции СНБО: зачем Зеленский ввел ограничения против граждан Сирии и Ирана

По словам президента, новые украинские санкции – это часть глобального давления на Россию.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против более 400 человек и компаний. Большинство из них – российские. В частности, это ВПК государства-террористы, а также иранские и сирийские лица, которые помогают российскому террору.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 18 марта.

Глава государства заверил, что каждый такой санкционный шаг тщательно прорабатывается.

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"Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира. Теми, кого, в конце концов, привлекут к ответственности за все, что они делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", – сказал Зеленский.

По его словам, ответственность будет касаться не только террора против украинцев и попыток аннексии нашей земли, но и других агрессий России против международного порядка. В том числе и на территории Сирии.

"Народ Сирии не получил должной международной защиты, и это дало ощущение безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно в этой безнаказанности – значительная часть нынешней агрессивности Кремля", – убежден президент.

Зеленский уверен: когда украинский народ защитит себя, а в Украине будет восстановлена сила Устава ООН, это даст гарантии мира и для многих других частей света.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В частности, против сирийского президент Башара Асада.

Ранее глава государства ввел в действие санкции против 120 физических и 287 юридических лиц – на 50 лет.