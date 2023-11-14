Новые схемы для уклонистов: СБУ задержала чиновника ВВК и дельцов, которые прятали "клиентов" в такси

Служба безопасности заблокировала еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них – должностное лицо военно-врачебной комиссии и несколько уголовников.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За деньги организаторы сделок предлагали уклонистам различные "варианты" избегания призыва и последующего бегства за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составила 10 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.

В Хмельницком:

разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За разные суммы взяток он "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.

В Одесской области:

нейтрализована международная преступная группа, которая занималась нелегальными "перевозками" в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу по лесным тропам или понтонам через реку. В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его подельников-иностранцев. Для поиска "клиентов" злоумышленники создали телеграмму-канал. В то же время, деньги за свои "услуги" просили переводить в криптовалюте.

В Киеве:

задержан фигурант, продававший уклонисттам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента.

На Львовщине:

задержан 51-летний житель Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, эксперт оценил риски призыва всех без исключения.

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