ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
80
Время на прочтение
2 мин

Новые схемы побега: украинцы пытаются пересечь Днестр под водой

У реки Тисы, которую так любят уклоняться для попыток незаконного пертина границы, появился «конкурент» – Днестр.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Комментарии
Демченко

© Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники фиксируют рост количества попыток незаконного пересечения границы через реку Днестр. Нарушители прибегают к новым способам, в частности, используют акваскутеры, чтобы оставаться менее заметными.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в интервью «Укринформу».

По его словам, в последнее время именно Днестр стал более популярным маршрутом для незаконного пересечения, хотя попытки через Тису также не прекратились.

Как пояснил Демченко, акваскутеры помогают людям быстрее передвигаться в воде: нарушители держатся за устройство и могут частично погружаться во избежание обнаружения.

Также бывают и курьезные случаи. Один из мужчин, пытавшийся незаконно пересечь границу в направлении Молдовы, оказался в опасности из-за диких животных.

«Он встретил волков, и чтобы уберечь себе жизнь залез на дерево. Понимая риск для своей жизни, начал звонить по телефону горячей линии Государственной пограничной службы и просить помощи. Он признался, что планировал незаконно пересечь границу, но встретился с волками», - отметил Демченко.

Промежникам пришлось выехать на место, помочь «потерпевшему» слезть с дерева и привлечь к ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее мужчина пытался незаконно пересечь границу с Молдовой, переплыв реку Днестр. Его задержали пограничники при попытке бегства. По данным ГНСУ, нарушитель специально подготовился к заплыву — надел гидрокостюм, чтобы выдержать холодную воду и увеличить шансы на успех. Впрочем, мужчину обнаружили и задержали. На него составили административные материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie