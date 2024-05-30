Новые системы ПВО и подготовка к Саммиту мира: главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении подвел итоги суток, 30 мая.

Усиление ПВО

Глава государства, прежде всего, поблагодарил всех защитников неба – воинов мобильных огневых групп, Воздушных сил Украины, всех подразделений ПВО, которые ежедневно и еженощно защищают украинские города и общины от российских ракет и дронов.

Зеленский заверил, что власти максимально работают для усиления ПВО.

"Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами – по поводу новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов – увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране", – сказал глава государства.

Внешняя политика

Президент провел несколько совещаний с внешнеполитической командой, в частности, по саммиту мира.

"Мы детально планируем переговоры, встречи наших представителей, содержание документов. Это касается и оборонных пакетов для Украины, и новых сделок безопасности, и Саммита мира. Фактически каждый день мы добавляем участников Саммита и противодействуем российским попыткам сорвать или ослабить Саммит. Сейчас каждый представитель Украины должен свое четкое задание – как сделать следующий месяц более результативным для Украины", – говорит Зеленский.

Гибель Ирины Цыбух

Президент вспомнил, что вчера на Харьковском направлении погибла Ирина Цыбух – боевой медик "Госпитальеров".

По его словам, Ирина Цыбух – одна из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие приобщались к защите, тренировались и учились быть эффективными.

"И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам – в вопросах мемориализации подвига украинцев. Мои соболезнования всем побратимам и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский: Будет много коммуникации по поводу новых систем ПВО

Ранее сообщалось, что президенты Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности.

Читайте также: