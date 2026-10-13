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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3575
Время на прочтение
1 мин

Новые скандальные заявления Трампа, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 13 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 октября 2026 года:

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