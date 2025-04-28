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- Украина
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Новые скандальные заявления Трампа, ситуация на фронте: главные новости ночи 28 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 апреля 2025 года:
Украина быстро наращивает производство и возможности дронов для обороны — ISW Читать дальше –>
Трамп заявил, что ради мирного соглашения Зеленский готов «отказаться от Крыма» Читать далее –>
Ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
Враг захватил деревню на Донетчине - DeepState Читать дальше –>
Трамп заявил, что для наступления мира Путину нужно прекратить стрелять и подписать соглашение Читать далее –>