Новые скандалы с ТЦК прогремели по всей стране: все детали громких инцидентов

В Киеве неизвестные пытались проникнуть в объект Минобороны. А в Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации так хотел пойти в ВСУ, что разгромил ТЦК. В то же время в Сети появилось видео, где уже военком разбивает рукой лобовое стекло автомобиля мужчины, которого остановили для проверки документов. В Одессе тоже разразился скандал с представителями ТЦК и гражданскими. Там произошла толкотня возле терцентра.

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Неизвестные пытались проникнуть в ТЦК

На сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные пытались незаконно попасть на территорию объекта Министерства обороны. Случилось это накануне, 6 сентября, сообщает в Facebook столичный ТЦК и СП.

"Утром 6 сентября на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные попытались незаконно проникнуть на территорию находящегося под охраной объекта Министерства обороны Украины. Кроме того, те же лица пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что те люди пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое влияние в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на охраняемый военный объект. данным фактом назначено служебное расследование", — указано в сообщении.

В Киевском городском ТЦК и СП подчеркнули, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Также Киевский МТЦК и СП обратился к обществу с просьбой не подвергаться провокациям и не распространять не проверенную информацию, поскольку это может играть в пользу противника и становиться основой для враждебной пропаганды.

В сети быстро распространилось видео, на котором зафиксированы работники ТЦК. Они пытались вытолкнуть из-за ворот неизвестных гражданских лиц, которые, по данным местных пабликов, оказались родственниками мужчины, ранее "упакованной в бус".

Разгромил ТЦК

А в Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации так хотел пойти в ВСУ, что разгромил ТЦК. Об этом сообщила Группа коммуникаций Тернопольского ОТЦК и СП.

"7 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим личным агрессивным способом, вопреки установленному Законом порядке. Он, находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения — территориального центра комплектования и социальной поддержки вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения", — указано в сообщении.

Гражданин Х, применяя физическую силу, разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-резаные раны на руке от разбитого стекла. Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции.

Работниками полиции по данному факту проводится проверки по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя»

Представитель ТЦК разбил лобовое стекло авто

Также в Сети появилось видео, как уже представитель ТЦК разбил лобовое стекло гражданского автомобиля. В сообщении под видео отмечается, что событие произошло в Каменец-Подольском. Сотрудники ТЦК остановили транспортное средство для проверки документов водителя.

Мужчина отказался ехать в военный комиссариат на ВЛК, сказав, что сделает это «когда решит», и начал двигаться дальше. Один из военных разбил ладонью лобовое стекло в его автомобиле. Как завершился конфликт, неизвестно.

Штовханина из ТЦК

В Одессе также произошел конфликт с участием представителя ТЦК. Между работником районного территориального центра комплектования и женщиной произошла толкотня. Соответствующее видео распространило ряд телеграмм-каналов.

На кадрах видно, что мужчина в военной форме пытается вывести женщину со двора, а сопротивляется этому. Его пытаются остановить другой военнослужащий и патрульный полицейский.

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на ситуацию и опубликовал официальное сообщение в Facebook. Там отметили, что в видео, которое распространяется по Сети, граждане пытаются дискредитировать военных. В Одесском ТЦК и СП рассказали, что это событие произошло возле сборного пункта, где женщина, находясь в эмоциональном состоянии, препятствовала работе районного центра комплектования и социальной поддержки.

"Сетью распространяется видео, в котором рядовые граждане пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных. Так, возле здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, которая привлекла внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, препятствующие работе РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", — написали в сообщении.

"Военнослужащие ТЦК и СП действовали в соответствии с законодательством и вызвали наряд патрульной полиции. По приезду полиции гражданка начала вести себя еще более агрессивно, совершив нападение на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство", — указано в сообщении.

Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах.

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