Новые случаи мошенничества: в Сумской области три человека потеряли почти 200 тысяч гривен за сутки

Полиция Сумщины зафиксировала несколько новых случаев мошенничества, в результате которых жители области потеряли почти 200 тысяч гривен. Злоумышленники действовали по распространенным схемам, представляясь работниками банка или притворяясь покупателями в интернете.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

В Конотопе 34-летний мужчина потерял более 70 000 гривен после того, как ему позвонил по телефону «работник банка». Мошенник убедил его предоставить конфиденциальную информацию и СМС-коды, якобы для защиты счетов. Похожий случай произошел и с 53-летним жителем Сумского района. Ему тоже позвонил по телефону «сотрудник банка» и, ссылаясь на блокировку карты, выведал личные данные и пин-код. В результате с его счета исчезло почти 77 000 гривен.

Еще одной жертвой стала женщина из Роменщины. Она продавала бассейн онлайн и получила сообщение от псевдопокупателя, приславшего фишинговую ссылку для «получения средств». После того, как женщина ввела данные своей карты на мошенническом сайте, она потеряла 48 000 гривен.

По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по статье «Мошенничество».

Полиция призывает граждан к бдительности и напоминает основные правила безопасности:

Никогда не сообщайте сторонним лицам свои банковские реквизиты, пин-коды или СМС-пароли.

Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они кажутся официальными.

Проверяйте любую информацию, звоня в банк самостоятельно по официальному номеру.

Напомним, в Сети снова активизировалась опасная мошенническая схема, в рамках которой граждане получают фейковые SMS якобы от имени «Укрпочты» с просьбой подтвердить адрес доставки — на самом деле пользователей перенаправляют на фишинговый сайт, где могут угнать их личные данные.