Новые соседи: почему шакалы начали мигрировать по Украине и какую реальную опасность они несут

В последнее время дикие шакалы начали массово мигрировать за пределы южных и восточных регионов. Сегодня эти хищники все чаще встречаются возле населенных пунктов в центре страны и на западе. Хотя для людей звери обычно не представляют прямой опасности, они представляют серьезную угрозу для домашнего скота и мелких животных в сельской местности.

Об этом в эксклюзивном комментарии «Телеграфу» рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. Он подчеркнул, что слухи о нападениях шакалов на людей значительно преувеличены. Но есть состояние, когда эти животные лучше избегать.

«Единственная опасность от шакалов — это когда он будет болен бешенством. Тогда его поведение становится неадекватным абсолютно: он бросается на домашних животных, может броситься на человека. Вот в этот момент он очень опасен», — говорит Роженко.

Шакалы опасны для скота

Одновременно с этим шакалы могут наделать проблем в домашнем хозяйстве в селе. Они нападают на домашнюю птицу, а также на животных. Так происходит в Белгород-Днестровском районе. «В весенний период они представляют опасность для малышей: от коров, овец, свиней. На коров они не нападут, а на телят, которые им по зубам могут. Я видел визуально, как они напали на диких свиней, поросят», — говорит эксперт.

Шакалиные болезни несут угрозу

Кроме бешенства, шакалы часто болеют чесоткой. Могут заразить ею домашних животных. По данным Львовского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, чесотка от домашних животных может передаваться людям.

Напомним, в результате в Украине ученые заметили у собак странные изменения.