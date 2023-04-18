Новые тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали, чего ждать украинцам

Введение новых тарифов может быть одним из решений по восстановлению энергосистемы, предупредил Галущенко.

Решение о новых тарифах на электроэнергию для населения в Украине пока не принималось, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве 18 апреля.

"Вопрос (о новых тарифах – ред.) еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 гривен за киловатт-час, и восемь гривен за киловатт-час. Будем смотреть", – сказал Галущенко.

В то же время, он предупредил, что решение об установлении новых тарифов на электроэнергию "может быть одним из решений для возобновления энергосистемы" Украины после массированных ракетных атак со стороны РФ осенью и зимой.

"Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов... Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", — пояснил министр энергетики.

Напомним, Кабмин до 30 апреля продлил действие специального периода по льготным ценам на электроэнергию. Так что к тому времени тарифы на свет для бытовых потребителей остаются на уровне 1,44 грн/кВт-ч. (для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн/кВт-ч. (если месячный объем потребления – более 250 кВт-ч).

Заметим, за год коммунальные услуги в Украине подорожали почти на 5%, если сравнивать март 2022 и 2023 годов.

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