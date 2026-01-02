Новые тарифы на паспорта: сколько будет стоить оформление с января

Паспорт.

С 1 января 2026 года ГП «Полиграфический комбинат „Украина“» изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

Вырастет общая стоимость оформления ID-карт, загранпаспортов, а также вид на временное и постоянное проживание.

Новые тарифы на оформление документов

Паспорт гражданина Украины (ID-карта):

впервые — бесплатно;

до 20 рабочих дней — 618 грн (было 558 грн);

до 7 рабочих дней — 988 грн (было 928 грн).

Паспорт для выезда за границу:

до 20 рабочих дней — 1147 грн (было 1042 грн);

до 7 рабочих дней — 1787 грн (было 1682 грн).

Вид на жительство:

на постоянное проживание — 1235 грн (было 1175 грн);

на временное проживание — 1140 грн (было 1080 грн).

Отмечается, что граждане, оплатившие услуги и подавшие заявления до 31 декабря 2025-го, получат документы по старой цене. Если же оплата была произведена до конца года, но заявление еще не подано, необходимо будет произвести доплату по новым тарифам, действующим на момент обращения.

