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Новые тарифы на свет для населения 2023 года: сколько может стоить киловатт-час

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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2455
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Новые тарифы на свет для населения 2023 года: сколько может стоить киловатт-час

Фото: ТСН.ua

Новые тарифы могут быть введены с апреля 2023 года.

В Украине могут вдвое повысить тарифы на свет. Это позволит восстанавливать поврежденную оккупантами инфраструктуру. Впрочем, пока в правительстве не озвучиваются варианты пересмотра цен.

Сколько придется платить за киловатт – сообщает Обозреватель.

Теперь тариф при потреблении до 250 кВт*час составляет 1,44 грн, а если тратить больше – каждый кВт*час будет стоить 1,68 грн.

Эксперт Олег Попенко предполагает, что новые тарифы могут быть введены с апреля, хотя официальных прогнозов и оценок до сих пор нет. Вероятно, цена не будет повышена до 2,3-2,5 грн за кВт*час. Допустим, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат вдвое, за потребление 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.

Экономически обоснованная цена на электроэнергию должна быть примерно в четыре раза выше тарифа для населения. Так, бизнес, который платит по рыночным ценам, уже за каждый кВт*час отдает 6,05 грн.

Напомним, тарифы на электроэнергию могут вырасти в четыре раза. В Кабмине рассматривают предложения.

Тарифы на электроэнергию вырастут в четыре раза

Тарифы на электроэнергию вырастут в четыре раза

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Дата публикации
Просмотры
2455
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