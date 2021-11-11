Новые требования и запрет на рекламу: Зеленский подписал закон о детском питании

Новые требования и запрет на рекламу: Зеленский подписал закон о детском питании

Детское питание в Украине будут производить и продавать по новым правилам с рядом ограничений.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий требования к качеству детского питания и рекламе этой продукции. Соответствующий законопроект №4554 Верховная Рада поддержала еще 21 октября.

Реклама

Реклама детских смесей начальных и детских смесей для дальнейшего кормления разрешается только в специализированных изданиях с научным обоснованием. Производители не должны влиять на решение матерей прекращать грудное вскармливание. В случае нарушения таких требований производителя накажут штрафом.

В маркировке и рекламе указывается предупреждение о безусловном преимуществе грудного вскармливания.

Новые требования по изготовлению

Закон устанавливает новые требования к изготовлению и обращению детского питания. В его производстве категорически запрещается использовать продукты со следующими добавками и веществами:

ароматизаторы ненатуральные (кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта);

красители (кроме красителей, полученных из пищевых продуктов);

подсластители (кроме пищевых продуктов для специальных медицинских целей, предназначенных для детей грудного и раннего возраста);

консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и/или аромата;

пальмовый стеарин, продукты гидрогенизации масел (маргарин, спред), хлопковое масло и/или кунжутное масло;

молоко животного происхождения, не соответствующее определенным показателям;

смеси специй и пряностей, содержащие пищевые добавки;

ГМО продукты.

Также выдвинуты новые требования к продуктам питания, которые содержат мясо или рыбу. Запрещено добавлять мясо механического обжига, свиные шкурки и другие субпродукты.

Запрещается применять в производстве детских смесей глютен и указывать его наличие в маркировке.

Реализация продукции

Теперь запрещается:

продавать по заниженным ценам посредством акции;

распространять талоны (купоны) на скидку;

дарить покупателю детское питание при покупке другого товара.

Ответственность

За нарушение этих требований увеличили штраф, который теперь составит 300-600 тысяч грн (50-100 тысяч рублей). Раньше он составлял 1700-5100 гривен.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку