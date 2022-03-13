Новые трофеи украинских воинов: ВСУ показали захваченную технику оккупантов (фото)

Российские захватчики потеряли еще три единицы военной техники.
Украинские защитники захватили вражескую российскую технику, которую в дальнейшем используют для защиты Украины.
Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
"Новые трофеи украинских воинов станут на службу Силам обороны государства", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Теперь он будет работать против врага.