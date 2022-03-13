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Новые трофеи украинских воинов: ВСУ показали захваченную технику оккупантов (фото)

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Новые трофеи украинских воинов: ВСУ показали захваченную технику оккупантов (фото)

Министерство обороны Украины

Российские захватчики потеряли еще три единицы военной техники.

Украинские защитники захватили вражескую российскую технику, которую в дальнейшем используют для защиты Украины.

Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Новые трофеи украинских воинов станут на службу Силам обороны государства", – говорится в сообщении.

© Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины
© Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины

Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Теперь он будет работать против врага.

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