ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
442
Время на прочтение
1 мин

Новые цены на заправках: сколько стоит бензин и дизель 5 мая

По состоянию на утро крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
АЗС.

АЗС. / © Pixabay

Во вторник, 5 мая, цены на бензин и дизельное горючее в Киеве держатся на высоком уровне. В частности, на некоторых автозаправках они незначительно выросли.

Об этом свидетельствует мониторинг «Новости.LIVE » и «Главком».

Традиционно самые высокие цены на бензин и дизель на АЗС — ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое горючее на заправках «Укрнафты» и «БРСМ-Нефти».

Цены на бензин и дизель на АЗС 5 мая

Стоимость горючего:

  • дизель — 87,90-93,90 грн за литр

  • бензин А-95 — 73,90-79,90 грн за литр

  • бензин А-100 — до 86,90 грн за литр

  • газ — 49,90-55,90 грн за литр

Цены на автозаправках

Цены на горючее 5 мая. Фото: «Главком».

Цены на горючее 5 мая. Фото: «Главком».

Цены на топливо в Украине.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение о том, что существуют риски возникновения дефицита горючего в Украине. Впрочем, добавил он, ситуация не критическая, а потому водителям не советуют массово запасаться бензином или дизелем.

В то же время, надеяться на существенное удешевление горючего в мае не стоит. Ведь стоимость ГП и бензина на АЗС Украины напрямую зависит от цен на мировых рынках и объемов импорта.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
442
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie