Новые цены на заправках: сколько стоит бензин и дизель 5 мая
По состоянию на утро крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо.
Во вторник, 5 мая, цены на бензин и дизельное горючее в Киеве держатся на высоком уровне. В частности, на некоторых автозаправках они незначительно выросли.
Об этом свидетельствует мониторинг «Новости.LIVE » и «Главком».
Традиционно самые высокие цены на бензин и дизель на АЗС — ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое горючее на заправках «Укрнафты» и «БРСМ-Нефти».
Цены на бензин и дизель на АЗС 5 мая
Стоимость горючего:
дизель — 87,90-93,90 грн за литр
бензин А-95 — 73,90-79,90 грн за литр
бензин А-100 — до 86,90 грн за литр
газ — 49,90-55,90 грн за литр
Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение о том, что существуют риски возникновения дефицита горючего в Украине. Впрочем, добавил он, ситуация не критическая, а потому водителям не советуют массово запасаться бензином или дизелем.
В то же время, надеяться на существенное удешевление горючего в мае не стоит. Ведь стоимость ГП и бензина на АЗС Украины напрямую зависит от цен на мировых рынках и объемов импорта.