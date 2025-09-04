Новые удары РФ по энергетике: возможен ли общегосударственный блэкаут

Эксперт рассказал, что происходит с энергосистемой Украины и выстоим ли мы перед новыми ударами / © ТСН.ua

Каждую неделю россияне наносят по 2–3 волны ударов по энергетической инфраструктуре. Однако пока оснований для общегосударственного блэкаута нет.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает «Громадське Радіо».

По его словам, на общегосударственном уровне украинцы не ощущают эти удары, но отдельные регионы страдают от этих обстрелов.

«Отдельные регионы чувствуют их. Это было в Полтаве, часто случалось в Сумах. В Одессе были тоже удары, которые на 4–6 часов ограничивали доступ к электричеству», — говорит эксперт.

По его словам, атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры наиболее активны именно в Сумской области, Харькове, на востоке и юге. Ситуация там довольно сложная, потому что волна за волной наносят удары по одним и тем же объектам.

В то же время Харченко уверяет, что Украина гораздо лучше защищена, чем год назад или в начале большой войны.

«Однако когда атака происходит волна за волной, то определенные элементы оборудования выбиваются, требуют замены. Это уже автоматический процесс, который продолжается: восстановление, восстановление и восстановление пораженных элементов энергосистемы», — говорит он.

По мнению эксперта, для национального блэкаута оснований пока нет.

«Мы гораздо лучше готовы к атакам, чем даже 9–10 месяцев назад. Подготовка продолжается, много мощностей восстановлено, есть резерв оборудования, есть понимание, как реагировать, достроено много фортификаций. Но при этом сказать, что мы вообще ничего не боимся и точно никаких последствий не будет, нельзя. И если сфокусированные атаки на определенные объекты происходят, они дают свои результаты. И к таким атакам, к таким результатам нужно быть готовыми», — отмечает аналитик.

Он объяснил, что огромные генерирующие станции, работающие на угле, сложно защитить. Большие тепловые электростанции можно «прикрыть» только с помощью ПВО. Таким объектам не помогут фортификации. По данным Харченко, в Украине активно строят защиту для гидростанций.

Ранее эксперт предположил, что с началом отопительного сезона РФ сосредоточится на уничтожении критической инфраструктуры, чтобы оставить города без света и тепла.