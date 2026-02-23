Новые удары РФ по энергообъектам Украины: ряд регионов без света

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Реклама

РФ нанесла очередные удары по энергетической инфраструктуре. Есть обесточенные потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях. В остальных регионах действуют почасовые графики отключений.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Какая ситуация в энергосистеме Украины

Отмечается, что там, где позволяет ситуация с безопасностью, начались аварийно-восстановительные работы.

Реклама

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», — акцентировали в компании.

Кроме того, специалисты продолжают возобновление распределительных сетей после предварительных обстрелов, в частности, в Одесской области.

Из-за последствий предыдущих российских атак — в большинстве регионов Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

«В отдельных областях вынуждены применены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики почасовых отключений там не действуют. Возврат к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Реклама

Как известно, ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому информацию будут обновлять. Актуальные данные можно отслеживать на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Украинцев в очередной раз призывали бережливо потреблять электроэнергию.

Ранее, 22 февраля, фиксировали обесточивание в 5 областях Украины. Почти во всех регионах действовали графики отключений. Подробнее о ситуации читайте в материале.