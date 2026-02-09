Новые удары СБУ по местам изготовления вражеских ракет дают Украине козыри в переговорах — эксперт

Детали успешной атаки СБУ на военный завод Тверской области. / © СБУ

Новые поражения дронами Службы безопасности Украины производящего российские ракеты завода — серьезный удар по ВПК врага. Это существенно замедлит производство оружия, бьющего по украинским городам.

Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.

«Ударом по военному заводу возле Твери СБУ еще раз продемонстрировала, чем украинские санкции отличаются от западных и какой прогресс имеют украинские средства поражения. Служба проанализировала уязвимые места в цепочке производства ракет и дотянулась до одного из них», — акцентирует Копытько.

Эксперт считает, что новыми ударами СБУ дает Украине козыри в переговорном процессе.

«СБУ — один из главных переговорщиков с украинской стороны. И она подбрасывает новые доводы. Переговорная аргументация — комплексная. Важно продолжать аргументироваться. И наиболее разумно для западных партнеров максимально инвестировать в тех, кто эффективно доносит аргументы», — пишет Копытько.

Эксперт отмечает, что Россия несет потери на военных производствах, которые являются искусственными.

«Завод важен тем, что является производителем компонентов топлива для крылатых ракет Х-55, Х-101 и Калибр. Учитывая, что во время ракетных ударов с осени 2025 года задействуются изделия почти прямо с конвейера, выпадение любого элемента производственного цикла неизбежно приведет к сбоям и паузам», — резюмирует Копытько.

Ранее стало известно, что СБУ поразила российский завод, производящий компоненты горючего для вражеских ракет. Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли удар по заводу в поселке Редкино Тверской области. После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар.