Новые условия мобилизации и кому не избежать встречи с ТЦК — объяснение адвоката

В связи с продолжением военного положения новые условия мобилизации не появятся, однако "дикая" мобилизация оказывает губительное влияние на экономику Украины.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец.

“По всей стране происходит “дикая” мобилизация, когда лиц хватают на улицах даже с привлечением полиции, хотя административное задержание должно происходить строго в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административном правонарушении и Уголовно-процессуальном кодексе. Должны составляться протоколы и предоставляться безвозмездные адвокаты. Однако всего этого нет”, – объясняет адвокат.

Он заявил, что принципиальных изменений не будет, поскольку с каждым днем эта мобилизация все больше и больше переходит любые разумные границы: «Я имею в виду и общение, и прохождение военно-врачебных комиссий, когда мы видим действительно позорные случаи, когда инвалидов стараются сделать полностью здоровыми. Я думаю, что мы будем видеть только рост социальной напряженности”.

Что касается законодательного поля, то здесь ничего не изменилось, отметил Ростислав Кравец. “Даже те поправки, которые были внесены благодаря Марьяне Безуглой, и которые были приняты, также ничего не решают, потому что на самом деле лица, обязанные заботиться о своих родителях или женах с инвалидностью, могут быть установлены исключительно судом или в случае, если это лицо нуждается в материальной помощи. Это прямая норма Семейного кодекса», – комментирует адвокат.

Он продолжил: “Поэтому какие-либо из изменений, которые были приняты, ни на что не влияют, тем более в Закон “О воинской обязанности и военной службе” эти изменения не были внесены. То есть возникает следующая ситуация — даже если лицо ушло и его мобилизовали, то он сразу подает соответствующий рапорт и воинская часть обязана его уволить и демобилизовать. Для чего это делается – непонятно. Я понимаю, что может быть недостаток определенного профессионального опыта, возможностей и понимания создания государства. На сегодняшний день принципиальных изменений не произошло”.

Ростислав Кравец считает, что как только депутатов начнут мобилизовать, у нас сразу сойдет на нет "дикая" мобилизация и фактически начнется нормальная работа по военному учету и мобилизации.

Адвокат отметил, что трудно сказать, кому не избежать встречи с ТЦК: “Потому что на сегодняшний день очень большой вопрос стоит с срочниками, некоторые из них уже два года находятся на срочной службе и их перспективы достаточно туманны. Поэтому я думаю, здесь также будет вопрос их мобилизации”.

Ростислав Кравец рассказал, что в первую очередь будут мобилизовывать лиц, имеющих соответственно боевой опыт, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины и здоровы. Ведь нужны здоровые мужчины для штурмовых батальонов, чтобы продолжать контрнаступление и увольнять Украину.

“По другим специальностям трудно что-то спрогнозировать, потому что экономика также должна работать. Уже сегодня многие отрасли экономики испытывают нехватку рабочих рук из-за того, что большое количество лиц без какого-либо плана по сохранению национальной экономики мобилизуют на фронт. Я считаю, что к этому нужно подойти системно и разобраться, потому что мы можем полностью потерять экономику Украины», — резюмировал адвокат.

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В Украине изменяют правила мобилизации

С 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Это:

срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы,

изменится система начисления выплат военным,

будет четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения, а именно — достижение предельного возраста службы, состояние здоровья, семейные обстоятельства и вступление в законную силу обвинительного приговора суда.

изменятся и повестки к ТЦК – их будет три типа.

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