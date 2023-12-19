Новые услуги "Дії" и обновленный дизайн приложения: что Минцифра презентовала на Diia Summit

Сегодня состоялся первый с начала полномасштабной войны Diia Summit. Это главное диджитал-событие Минцифры, где команда министерства представила новые революционные услуги на портале и в приложении "Дія".

За 4 года Украине удалось пройти тот путь цифровой трансформации, который некоторые страны проходили 20 лет. И половина этого пути — в условиях полномасштабной войны. Несмотря на это, цифровое государство выстояло и продолжило развиваться, а "Дія" стало удобным инструментом для взаимодействия украинцев и государства. Приложением пользуются 19,8 миллиона украинцев. За время полномасштабной войны мы запустили более 70 услуг", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров на Diia Summit / Фото: Министерство цифровой трансформации / Facebook

Так какие новые услуги будут доступны в "Дії" и как они облегчат жизнь украинцев — дальше в материале.

Перерегистрация авто

Теперь в "Дії" доступна одна из самых ожидаемых услуг для водителей. Благодаря ей процесс купли-продажи авто станет гораздо проще, быстрее и прозрачнее. Ведь приобрести или продать автомобиль можно полностью онлайн в несколько кликов в "Дії". А проверка транспорта перед продажей – полностью автоматическая. Это устраняет человеческий фактор и коррупционные риски. На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Diia Summit

Как работает услуга?

Чтобы продать авто онлайн, владелец должен сформировать заявление в "Дії" и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор. Покупателю нужно его подписать и выбрать: оставить старый номерной знак или сменить новый со специальной серией.

В "Дії" можно заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение Укрпочты. Так что больше не нужно тратить время на повторные поездки в сервисный центр и стоять в очередях.

Внесение изменений о ФЛП

Эта услуга доступна в "Дії" с апреля 2020 года. За это время ею воспользовались более 481 тысяч раз. Однако теперь она будет полностью автоматической. Так что внести изменения о ФЛП можно еще быстрее и удобнее.

Как работает услуга?

Раньше, чтобы обновить фамилию, КВЭДы, контактную информацию и местонахождение ФЛП, нужно было вносить налоговые данные, а затем ждать, пока заявление рассмотрит регистратор. Это занимало около одного рабочего дня. Теперь "Дія" сама подтянет все необходимое из реестров, а вам нужно будет только обновить изменившуюся информацию. Результат будет через несколько минут.

е-Предприниматель

Это комплексная услуга, объединяющая все сервисы, необходимые для запуска или развития бизнеса. Чтобы открыть или масштабировать собственное дело, достаточно заполнить заявление в "Дії" за 20 минут вместо того, чтобы неделями ходить по госучреждениям, печатать бумаги и собирать разрешения. Сейчас услуга на тестировании, однако в ближайшее время станет доступна всем украинцам.

Как работает сервис?

е-Предприниматель позволяет за одно заявление получить сразу 8 услуг. Среди них, в частности, госрегистрация ФЛП, регистрация плательщиком единого налога, предоставление информации о вакансиях, открытие банковского счета и регистрация декларации о пожарной безопасности.

Воспользоваться услугой е-Предприниматель могут не только вновь ФЛП, но и действительные бизнесы. Например, чтобы открыть новое заведение.

Услуги для моряков

На портале "Дія" уже доступны услуги, которые изменяют взаимодействие моряков и Администрации судоходства и делают его максимально прозрачным и соответствующим международным стандартам.

Моряки уже могут подать заявление о получении квалификационных документов командного состава – профессионального диплома и подтверждения к нему, а также свидетельства специалиста о специальной подготовке. Кроме того, на портале можно записаться на квалификационный экзамен и подать апелляционную жалобу в Администрацию судоходства.

Какие новые услуги будут доступны?

Сейчас в работе модернизация процесса получения квалификационных документов для моряков: расширяется список званий командного состава, на которые моряк может подать документы. В ближайшее время будут также доступны рядовые звания. В планах – цифровизация услуги – заказ на портале "Дія" Послужной книги моряка с удобным способом оплаты и доставки.

Карта Пунктов несокрушимости

Это апдейт уже имеющейся услуги в приложении. Однако теперь она еще более удобна и понятна.

Как работает услуга?

В "Дії" в несколько кликов можно найти ближайшие пункты несокрушимости. А еще посмотреть, чем они обеспечены, посмотреть фотографии и оставить фидбек. Это позволит каждому оставаться на связи и обладать всем необходимым в условиях блекаутов. В ближайшее время на карте также появятся укрытия.

Новый дизайн "Дії"

В первый раз за 4 года в приложении поменялся интерфейс. Он стал более удобным и функциональным. Ведь "Дія" давно уже превратилось из приложения с цифровыми документами в главный инструмент взаимодействия между обществом и государством.

Diia Summit

Что изменилось?

Теперь все документы в "Дії" — в одном цвете и стиле. Кроме того, имеют увеличенное фото. Это особенно удобно для маленького экрана смартфона. Вместо отдельного цвета на каждый документ теперь динамический градиентный фон. Это позволит легко убедиться, что перед вами настоящая "Дія". Можно также изменить порядок документов или скрыть редко используемый документ.

Главная революционная смена – персонализированная лента. Здесь все необходимые разделы под рукой, а входящие сообщения всегда перед глазами. Кроме того, доступны новости, поэтому об обновлениях в "Дії" можно узнать прямо из ленты.