Новые услуги в "Дії": какие функции анонсируют 8 февраля

Онлайн презентация новых электронных услуг состоится на форуме Diia Summit.

На главном digital-событии от Минцифры — форуме Diia Summit, который начнется во вторник, 8 февраля — будут представлены новые услуги в "Дії". Среди них — возможность сменить место регистрации и "пошерить" техпаспорт на авто другому человеку через QR-код.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Прописка" за несколько кликов

Как рассказал Федоров, по данным украинских ЦНАПов, услуга так называемой прописки остается одной из самых популярных. Отныне она будет переведена онлайн.

“Если вы прописываетесь у себя, можно декларативно за несколько кликов это сделать. Если хотите прописать у себя другого человека, даже не нужно ничего вводить: вы просто выбираете квартиру или дом, формируете QR-код или ссылку — человек сканирует QR-код или переходит по ссылке и прописывается”, — пояснил министр.

Глава Минцифры также напомнил, что изменениями в законодательство предусмотрено, что выписка о прописке от 1 марта не потребуется владельцам id-карт. "Государственный орган, который потребовал этот документ, сам сможет проверить вашу прописку", — сказал Федоров.

Сюрприз для владельцев авто

С 8 февраля в"Дії" появится услуга "должного пользователя", когда можно "пошерить" техпаспорт на авто другому человеку через QR-код.

Также читайте До конца 2022 года 4G будет на всех дорогах международного значения – Минцифры

“Это возможность “пошерить” свой технический паспорт на авто другому человеку через QR-код или по ссылке. Это для меня очень важно, потому что мы "дожимаем" тему автоуслуг. Мы сделали водительское удостоверение, технический паспорт на авто, автогражданку – логично, чтобы завершить цикл именно с этими документами, уметь их шерить. Теперь мы приступаем к разработке услуги онлайн оформления авто”, — рассказал министр.

По его словам, в Минцифри технически готовятся к переводу онлайн растаможки авто — этот вопрос находится на рассмотрении в Министерстве финансов и Верховной Раде. Михаил Федоров выразил надежду, что к концу года такая услуга появится в "Дії".

Шаг к "электронной демократии"

На форуме Diia Summit будет представлена еще одна услуга – опрос.

Это услуга в рамках президентской программы. Президент обещал, что будет развивать прямую электронную демократию. Теперь мы сможем общаться со всеми пользователями "Дії", задавать любые вопросы. Нам интересно было бы узнать, как украинцы оценивают услуги "Дії", что удобно, а что нужно улучшить, какие услуги нам нужно дальше запускать", — отметил министр.

Брак в смартфоне

Также на Diia Summit речь пойдет о регистрации брака онлайн.

Сейчас эта услуга в бета-тесте, но уже скоро можно будет онлайн подать заявку на брак. Физически нужно будет придти только для того, чтобы поставить подписи. Это у нас такая многолетняя традиция. Но не нужно подавать заявку, выбирать дату – теперь это все можно будет сделать онлайн. Электронное свидетельство о регистрации брака впоследствии обязательно появится в "Дії", — пообещал Михаил Федоров.

Напомним, с 22 января в "Дії" появилась новая услуга для физических лиц-предпринимателей 1-3 групп. Теперь в приложении можно подать годовую декларацию.

Читайте также: