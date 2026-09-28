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- Украина
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Новые войска из КНДР и мобилизация в РФ: Зеленский бьет тревогу из-за действий Путина
По словам Зеленского, Россия фактически приступила к новой мобилизации и помогла КНДР развернуть производство «Шахедов».
Россия фактически уже приступила к дополнительной мобилизации и наращивает привлечение иностранных боевиков, а на ее территории уже находятся более 8 тысяч солдат из Северной Кореи.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по результатам доклада ГУР.
«Сегодня же был доклад ГУР по тем мерам, которые Россия планирует дальше. Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию — они увеличивают количество людей, набираемых разными методами. Планируется увеличивать и привлечение иностранцев», — сообщил глава государства.
Кроме того, есть новые данные по привлечению в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч.
По данным украинской разведки, Северная Корея не только передает России живую силу, но и получает ответные критические военные технологии.
«Россия же за это платит, в частности, технологиями, и в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа „шахед“. Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие части света», — говорит президент.
Зеленский подчеркнул, что распространению глобальной угрозы необходимо противодействовать совместно, и призвал международное сообщество к решительным действиям и введение новых ограничений.
«Давно не было действенных санкций мира против России, и закон Линдси Грэма, а также санкции Евросоюза, санкции мира могут это обеспечить. И важно, чтобы партнеры чувствовали: нужно быть с украинцами тогда, когда происходят такие вещи, и нужно помогать конкретными пакетами, конкретными решениями, чтобы Украина выстояла и помогла в свое время», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Путин в четвертый раз за год увеличил российскую армию.