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- Украина
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Новые выплаты для пенсионеров и выравнивания возраста: в Украине готовят большую реформу
Минсоцполитики готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40-60%, урегулировать выплаты военным и выровнять пенсионный возраст, чтобы преодолеть глубокий кризис и бедность среди пожилых украинцев.
В Украине готовятся к запуску масштабной пенсионной реформы, презентация которой состоится в ближайшее время. Ключевой фокус нового проекта направлен на значимое увеличение размера пенсий благодаря пересмотру системы замещения доходов.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.
Фактический прожиточный минимум для пенсионера в Украине превышает 8 тыс. грн. Это та минимальная сумма, которая необходима для приобретения базового набора товаров и услуг (потребительской корзины). Вместе с тем минимальная пенсия составляет всего 2,6 тыс. грн, а средняя — 7,2 тыс. грн.
То есть абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получает выплату, которой физически не может хватить на базовые нужды. Таким образом, пенсионеры находятся на грани бедности, а пенсионная система не справляется со своей основной функцией.
Вместе с тем существует целая каста особых пенсионеров: ряд украинцев получают пенсии, размер которых выше 100 тыс. грн в месяц. Это также демонстрирует существующие проблемы и подтверждает необходимость реформировать систему.
Пенсионную реформу разрабатывают уже не первое десятилетие. В прошлом году свой вариант представила на тот момент министерша соцполитики Оксана Жолнович. Вместе с ней реформу разрабатывала ее первая заместительница Дарья Марчак (на данный момент — заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства). Однако и Жолнович, и Марчак должности в Минсоцие потеряли, а реформа снова оказалась на паузе.
Теперь реформу разрабатывает уже новый министр соцполитики Денис Улютин. «Большая реформа никогда не делается через год или два. К примеру, пенсионный закон 2002 года готовили семь лет. Это нормальный цикл, когда одна команда готовит фундамент, а другая двигает дальше. Пенсионную реформу сейчас продолжает Минсоцполитики, и не начинает с нуля, а работает с наработками, которые производила предыдущая команда», — рассказала Марчак.
Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова объяснила: сейчас комитет ожидает, что правительство направит свой вариант пенсионной реформы. В этом законопроекте, в частности, должны быть следующие нормы:
Коэффициент замещения — получиться хотя бы на 40% замещения зарплаты. «Желательно — 60. Иметь план достижения этой цели», — прокомментировала Третьякова.
Урегулировать пенсии мобилизованных военных. Согласно действующему закону, только кадровые военные имеют так называемую «выслугу» — особые пенсионные права.
Выровнять пенсионный возраст для всех украинцев. В настоящее время часть граждан имеет уникальное право раньше выходить на пенсию. Перейти на накопление хотя бы в отношении профессиональных пенсий (требование Директивы ЕС). «Для тех, кому поднимут зарплату, — вводить накопительный компонент пенсий в Казначействе», — добавила Третьякова.
Напомним, 8 июня в Верховной Раде правительство представило концепт предстоящей пенсионной реформы. Ее хотят вынести на голосование до осени 2026 года.