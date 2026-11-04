Новые выплаты за работу после российских атак: кому будут доплачивать по 30 тысяч гривен

Деньги

Реклама

В Украине энергетики, коммунальщики и железнодорожники, ремонтирующие объекты после обстрелов, будут получать по 30 тысяч гривен ежемесячной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Реклама

Энергетикам доплатят за работу после атак РФ

По словам премьер-министра, такое решение было принято Кабмином по поручению президента Украины. Доплаты получат энергетики, газовики, коммунальщики, работники водоканалов и железнодорожники.

Реклама

«Масштаб и интенсивность атак беспрецедентны за все время полномасштабной войны. Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300-400 дронов. Также регулярно бьет ракетами, в том числе баллистическими», — отметил Сергей Корецкий.

По его словам, еще с августа в Украине зафиксировали более 2000 попаданий по инфраструктуре. Из-за повреждений сетей ремонтные бригады работают в разы больше, чем в прошлые годы.

Корецкий добавил, что именно благодаря их труду энергосистема, коммунальные службы и железная дорога продолжают работать.

«Это меньше всего, что государство может сделать для этих специалистов сейчас», — подчеркнул премьер-министр.

Реклама

Дополнительные выплаты энергетикам — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский поручил возобновить программу поддержки энергетиков на зиму. По словам президента, скорость восстановления энергообъектов сейчас так же важна, как наличие ракет для ПВО, поэтому каждый день должно быть максимально эффективным в ремонтах, восстановлении и защите.

К слову, 3 ноября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Какая ситуация со светом читайте в материале ТСН.

Новости партнеров

Новости партнеров