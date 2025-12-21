Новые зарплатные лимиты для брони: сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы не потерять отсрочку

Мобилизация 2026 / © ТСН

В 2026 году в Украине предусмотрено повышение минимального уровня заработной платы, которое должно начисляться забронированным работникам. В противном случае они могут потерять бронь.

Об этом передает «Бухгалтер 911».

В издании напомнили, что на декабрь 2025 года минимальная начисленная ежемесячная заработная плата должна быть не ниже 20 000 грн.

Эта сумма рассчитывается как 2,5 размера минимальной заработной платы, действующей в 2025 (8000 грн × 2,5). Важна именно дата начисления дохода, а не его выплаты. То есть если зарплата за декабрь выплачивается в январе, она все равно должна соответствовать лимиту в 20 000 грн.

«Главное, чтобы начисленная сумма за декабрь была не меньше установленного минимума», — отмечают

В январе 2026 года минимальный размер заработной платы забронированного работника составляет 21 617,50 грн. Это требование будет действовать в течение всего 2026 года.

Важно отметить, что эта сумма начислена, то есть «брутто» зарплата. То есть в нее включается не только оклад, но и все остальные выплаты, входящие в состав фонда оплаты труда (премии, надбавки и т.п.). Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию бронирования, предупредили в издании.

Ранее в Минэкономики объяснили, действительно ли отсрочку работников критически важных предприятий могут забрать мгновенно и без уведомления.