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Новые зарплаты для ВСУ: от чего будут зависеть выплаты на фронте
Кабмин запускает новые выплаты для ВСУ — до 460 тысяч гривен в месяц.
В Украине изменили систему денежного довольствия военнослужащих и работников полиции особого назначения. По новым правилам, бойцы на линии фронта смогут получать максимальное вознаграждение в размере до 460 тысяч гривен в месяц.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины.
Как будут распределяться ежемесячные выплаты
С 1 июня 2026 года заработают новые правила выплат — это правительственный эксперимент, рассчитанный на два года. Размер вознаграждения будет зависеть от того, где находится боец и какие задачи он выполняет. Однако установлен строгий лимит: один военный не сможет получить более 460 тысяч гривен в месяц.
Размер базовых и дополнительных ежемесячных вознаграждений зависит от близости к линии столкновения:
170 000 гривен — первая линия обороны (на расстоянии до взводного опорного пункта).
До 100 000 гривен — дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.
70 000 гривен — вторая линия (на расстоянии до ротного опорного пункта).
50 000 гривен — работа на пунктах управления боевыми подразделениями.
От 15 000 до 30 000 гривен — тыловые должности инструкторского состава.
10 000 гривен — другие военные должности в тылу.
Разовые и суточные бонусы за успешные действия
Отдельно правительственное постановление вводит систему премирования за результативные операции на поле боя:
40 000 гривен в сутки — доплата за захват враждебных позиций.
20 000 гривен в сутки — за ведение штурмовых действий или возобновление собственных позиций.
100 000 гривен — вознаграждение за пленение российского военного. Эта сумма будет распределяться между всеми участвовавшими в операции бойцами.
15 000 гривен — за уничтожение оккупанта во время стрелкового или рукопашного боя. Обязательным условием получения этих средств является наличие видеофиксации.
Повышение зарплаты военным — последние новости
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.
Ранее мы писали, что Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.
В правительстве рассматривают два способа финансирования выплат военным: кредиты на оружие и экономия на закупках. Генштаб также пересмотрит надбавки для передовой.