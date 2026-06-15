Новые зарплаты для ВСУ: от чего будут зависеть выплаты на фронте

ВСУ

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В Украине изменили систему денежного довольствия военнослужащих и работников полиции особого назначения. По новым правилам, бойцы на линии фронта смогут получать максимальное вознаграждение в размере до 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины.

Как будут распределяться ежемесячные выплаты

С 1 июня 2026 года заработают новые правила выплат — это правительственный эксперимент, рассчитанный на два года. Размер вознаграждения будет зависеть от того, где находится боец и какие задачи он выполняет. Однако установлен строгий лимит: один военный не сможет получить более 460 тысяч гривен в месяц.

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Размер базовых и дополнительных ежемесячных вознаграждений зависит от близости к линии столкновения:

170 000 гривен — первая линия обороны (на расстоянии до взводного опорного пункта).

До 100 000 гривен — дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.

70 000 гривен — вторая линия (на расстоянии до ротного опорного пункта).

50 000 гривен — работа на пунктах управления боевыми подразделениями.

От 15 000 до 30 000 гривен — тыловые должности инструкторского состава.

10 000 гривен — другие военные должности в тылу.

Разовые и суточные бонусы за успешные действия

Отдельно правительственное постановление вводит систему премирования за результативные операции на поле боя:

40 000 гривен в сутки — доплата за захват враждебных позиций.

20 000 гривен в сутки — за ведение штурмовых действий или возобновление собственных позиций.

100 000 гривен — вознаграждение за пленение российского военного. Эта сумма будет распределяться между всеми участвовавшими в операции бойцами.

15 000 гривен — за уничтожение оккупанта во время стрелкового или рукопашного боя. Обязательным условием получения этих средств является наличие видеофиксации.

Повышение зарплаты военным — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.

Ранее мы писали, что Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

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В правительстве рассматривают два способа финансирования выплат военным: кредиты на оружие и экономия на закупках. Генштаб также пересмотрит надбавки для передовой.

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