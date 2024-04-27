Новые зарплаты военных в Украине: сколько будут платить защитникам с 1 мая

Кабинет министров с 1 апреля принял дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. Кто сможет их получить – дальше в материале.
С мая украинские военные на передовой смогут получить дополнительные 70 тысяч гривен вознаграждения. Это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная плата за защиту Украины.
Это объясняет АрмияInform.
Данную доплату могут получить военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские. Она предназначена именно для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом.
Кто получит 70 тыс. грн доплат
Получать дополнительное вознаграждение могут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага.
Таким образом, отныне находящиеся на передовой военнослужащие потенциально смогут получать более 190 тысяч гривен:
- денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 грн),
- 100 тыс. грн "боевых",
- 70 тыс. грн вознаграждения.
Правда, если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнение таких задач". То есть, к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада в целом приняла законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским.
Уже на следующий день Кабинет министров утвердил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих ВСУ, выполняющих боевые задания "на нуле".
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