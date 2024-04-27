Новые зарплаты военных в Украине: сколько будут платить защитникам с 1 мая

Кабинет министров с 1 апреля принял дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. Кто сможет их получить – дальше в материале.

С мая украинские военные на передовой смогут получить дополнительные 70 тысяч гривен вознаграждения. Это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная плата за защиту Украины.

Это объясняет АрмияInform.

Данную доплату могут получить военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские. Она предназначена именно для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом.

Кто получит 70 тыс. грн доплат

Получать дополнительное вознаграждение могут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага.

Таким образом, отныне находящиеся на передовой военнослужащие потенциально смогут получать более 190 тысяч гривен:

денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 грн),

100 тыс. грн "боевых",

70 тыс. грн вознаграждения.

Правда, если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнение таких задач". То есть, к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада в целом приняла законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским.

Уже на следующий день Кабинет министров утвердил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих ВСУ, выполняющих боевые задания "на нуле".

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