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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1351
Время на прочтение
1 мин

Новые заявления Трампа и атака на Балаклею: главные новости ночи 1 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 августа 2025 года:

  • "Это отвратительно" - Трамп сделал новое заявление о России Читать далее ->

  • Спецпредставитель президента США отправится в Россию: Трамп прокомментировал поездку Читать далее –>

  • Мир имеет необходимую силу, чтобы остановить Путина: Украина созывает Совбез ООН из-за обстрела Киева Читать далее –>

  • Мир в Украине возможен только из-за действий, а не слов: в Госдепе США надеются на переговоры с РФ Читать далее –>

  • Россияне атаковали Балаклею: удар пришелся на гражданское промышленное предприятие Читать далее –>

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