- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1351
- Время на прочтение
- 1 мин
Новые заявления Трампа и атака на Балаклею: главные новости ночи 1 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 августа 2025 года:
"Это отвратительно" - Трамп сделал новое заявление о России Читать далее ->
Спецпредставитель президента США отправится в Россию: Трамп прокомментировал поездку Читать далее –>
Мир имеет необходимую силу, чтобы остановить Путина: Украина созывает Совбез ООН из-за обстрела Киева Читать далее –>
Мир в Украине возможен только из-за действий, а не слов: в Госдепе США надеются на переговоры с РФ Читать далее –>
Россияне атаковали Балаклею: удар пришелся на гражданское промышленное предприятие Читать далее –>