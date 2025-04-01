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Новые заявления Трампа о прекращении огня и анализ экспертов ISW: главные новости ночи 1 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 апреля 2025 года:
Трамп выразил уверенность, что Путин согласится на прекращение войны .
Новое масштабное наступление России: эксперт объяснил, ставит ли у врага сил Читать далее –>
Эксперты ISW проанализировали, согласуют ли полное прекращение огня в ближайшие три недели Читать далее –>
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