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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1427
Время на прочтение
1 мин

Новые заявления Трампа о прекращении огня и анализ экспертов ISW: главные новости ночи 1 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 апреля 2025 года:

  • Трамп выразил уверенность, что Путин согласится на прекращение войны .

  • Новое масштабное наступление России: эксперт объяснил, ставит ли у врага сил Читать далее –>

  • Эксперты ISW проанализировали, согласуют ли полное прекращение огня в ближайшие три недели Читать далее –>

  • В США выразили обеспокоенность из-за приговора суда французской «подруге Путина» Читать далее –>

  • Личный духовный наставник Трампа призвал дать оружие Украине для защиты от захватчиков Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1427
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