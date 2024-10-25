Новые знаки и ограничения скорости: с ноября водителей ждут изменения

На тех участках дорог, где раньше разрешена скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.
В Украине от 1 ноября изменятся правила ограничения скорости на дорогах. Максимальная разрешенная скорость движения составит 50 км/ч.
Об этом во время телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Белошицкий отметил, что правила дорожного движения в Украине остаются неизменными. Просто вступают в действие нормы "зимнего периода", когда уровень опасности для всех участников движения растет.
В связи с этими изменениями, на тех участках дорог, где ранее разрешенная скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.
"В некоторых городах нашей страны, в частности, Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничения скорости – 50 км/час.
Напомним, с 1 октября по 1 мая нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.
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